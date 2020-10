Fietsoversteek aan kruispunt Pastoor Coplaan met Zwijndrechtsestraat wordt veiliger Kristof Pieters

12 oktober 2020

16u28 2 Burcht Aannemer Hertsens is maandag gestart met de heraanleg van de Zwijndrechtsestraat tussen de Pastoor Coplaan en het kruispunt met de Hoefijzersingel. De fietsoversteek zal veiliger worden gemaakt.

Het traject voor fietsers vanuit Burcht naar Zwijndrecht is erg gevaarlijk aan het kruispunt door het vele verkeer van en naar hypermarkt Carrefour. Om deze fietsoversteek veiliger te maken, wordt het kruispunt nu heraangelegd. In een eerste fase - tot en met 6 november - wordt gewerkt op het zuidelijk deel van de Zwijndrechtsestraat. De verbinding vanuit de Pastoor Coplaan naar de Zwijndrechtsestraat is hierdoor afgesloten. Auto’s en fietsers kunnen de Zwijndrechtsestraat wel nog uitrijden richting Pastoor Coplaan. De omleiding voor het verkeer naar de Hoefijzersingel en de Zwijndrechtsestraat verloopt via de Verbindingsstraat. De omleiding voor fietsers loopt via het vernieuwde fietspad aan de Hoefijzersingel of via de Verbindingsstraat.

Tijdelijke rotonde

Fase 2 loopt van 7 tot en met 30 november. De Zwijndrechtsestraat zal in beide richtingen afgesloten worden tussen de Pastoor Coplaan en het kruispunt Hoefijzersingel. In de laatste week van de tweede fase wordt ook het kruispunt zelf afgesloten. De omleiding loopt via de Hoefijzersingel, Kraaienhoflaan en Verbindingsstraat naar de Pastoor Coplaan.

Tijdens de werken zal het pleintje aan het kruispunt Zwijndrechtsestraat met de Verbindingsstraat als rotonde dienst doen. Er geldt daar dan gedeeltelijk eenrichtingsverkeer. Het verkeer vanuit de Kraaienhoflaan draait rond het pleintje om de Verbindingsstraat richting Pastoor Coplaan in te rijden. Het verkeer vanuit de Verbindingsstraat dat naar de winkelsite op de Hoefijzersingel wil, draait rond het pleintje om de Zwijndrechtsestraat richting Hoefijzersingel te rijden.