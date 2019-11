Fietser (57) overleden bij vreemd dodehoekongeval: man wijkt uit voor vrachtwagen en valt op hoofd Kristof Pieters

25 november 2019

09u57 78 Burcht Een 57-jarige fietser is maandagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen op het kruispunt van de Kruibeeksesteenweg en Oeverkant in Burcht. De man moest uitwijken voor een afdraaiende vrachtwagen en kwam ongelukkig ten val op zijn hoofd.

De fietser reed rechtdoor op het fietspad van de Kruibeeksesteenweg en moest plots uitwijken voor een vrachtwagen die rechtsaf de bedrijvenzone Oeverkant indraaide. Het gaat dus om een klassiek dodehoekongeval met dat verschil dat het in dit geval niet tot een aanrijding is gekomen. “Er was geen contact tussen de fietser en de vrachtwagen”, bevestigt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “De fietser moest echter uitwijken en kwam hierdoor ongelukkig ten val op zijn hoofd.” Enkele militairen, die in de vlakbijgelegen kazerne van Burcht aanwezig waren, snelden nog ter hulp en begonnen nog met de reanimatie. De hulpdiensten namen het kort daarna over maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur van een firma uit Geel reageerde erg aangeslagen.

Tot voor kort was het kruispunt uitgerust met verkeerslichten, maar die zijn verwijderd omdat er teveel klachten waren. “De verkeerslichten hadden jammer genoeg een averechts effect”, vervolgt burgemeester Van de Vyver . “We kregen regelmatig meldingen dat fietsers door het rode licht reden als er geen verkeer uit de Oeverkant kwam. Daarom hebben we beslist om de lichten te laten verwijderen.” In dit specifieke geval had een verkeerslicht wel geen enkele invloed gehad op de uitkomst van het ongeval aangezien zowel de fietser als vrachtwagen dan groen licht hadden gehad.

Het slachtoffer is een 57-jarige man uit Kruibeke. Hij was met zijn fiets op weg naar zijn werk in Zwijndrecht.

De politierechtbank zal zich moeten uitspreken over het schuldaandeel van de vrachtwagenchauffeur bij dit ongeval. Hoewel het technisch niet tot een aanrijding is gekomen, kan de bestuurder wel veroordeeld worden. “De fietser moet vrije doorgang krijgen en als hij moet uitwijken is er al sprake van een inbreuk”, zegt Christian Van Hoorebeke, politierechter op rust. “Bij dit soort ongevallen kan er natuurlijk wel discussie zijn of de reactie en het manoeuvre van het slachtoffer in verhouding stond. Dat is dan aan een verkeersdeskundige om dit uit te te zoeken.”