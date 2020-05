Fiets- en wandelpaden Burchtse Weel krijgen nieuwe laag asfalt Kristof Pieters

22 mei 2020

13u59 0 Burcht Van maandag 25 mei tot en met vrijdag 27 mei zijn er werken gepland aan de fiets- en wandelpaden rond de Burchtse Weel. Er is een omleiding voorzien.

Een deel van de bestaande paden krijgen een nieuwe asfaltlaag. Doorgang voor fietsers en wandelaars blijft steeds verzekerd. Het werk verloopt in twee fases. Per fase is een omleiding voorzien.

In de eerste fase krijgt het pad dat begint naast het Rode Kruis Opvangcentrum en richting de Leerexpert gaat, een nieuwe asfaltering. De omleiding loopt dan naast het Neuzenbergbos, tussen de Beatrijslaan en de Oude Gentweg.

In de tweede fase vernieuwt de firma het ‘middenpad’, dat tussen de vijvers loopt. Dan is doorgang mogelijk via het pad dat begint aan het Rode Kruis Opvangcentrum en richting de Leerexpert loopt.

De fietsostrade F4 tussen Gent en Antwerpen loopt door de Burchtse Weel. Duidelijke signalisatie zal de fietsers langs de juiste omleiding leiden.