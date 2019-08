Fasewissels van Oosterweelwerven op E17 en E34 Kristof Pieters

30 augustus 2019

18u33 0 Zwijndrecht In de komende twee weken vinden verschillende fasewissels plaats op de Oosterweelwerven van de E17 en de E34. Op de E17 zijn de werkzaamheden op de zuidzijde van de snelweg tijdelijk afgerond. Op de E34 wordt de verlengde afrit Waaslandhaven-Oost in gebruik genomen. Aangezien de wissels zoveel mogelijk ‘s nachts worden uitgevoerd, blijft de hinder beperkt.

De werkzaamheden op de zuidzijde van de E17, in de rijrichting van Gent naar Antwerpen, zijn voorlopig afgerond. Pas in maart 2020 worden ze terug opgestart. Dan maakt de aannemer onder meer werk van de aanleg van nieuwe rioleringen en het plaatsen van kabels en leidingen. Tot het zover is, wordt de rijbaan volledig vrijgegeven.

In de richting van Gent loopt de werf wel door en werkt de aannemer verder aan nieuwe rioleringen en de funderingen voor de geluidsschermen van 8 meter hoog.

De omschakeling gebeurt op vrijdagnacht 30 augustus. De aannemer neemt dan de tijdelijke verkeersinrichting weg en past de signalisatie en wegmarkeringen aan. Omleidingen worden voorzien. Op zaterdagmiddag 31 augustus is de fasewissel afgelopen, zijn alle op- en afritten open en is de rijbaan terug volledig vrij.

Ook voor de werf aan de E34, waar sinds begin deze maand gewerkt wordt aan de herinrichting van het complex Waaslandhaven-Oost, staan er enkele wissels op de planning van de aannemer. In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 september wordt tijdelijke dynamische verkeerssignalisatie geplaatst boven de aansluiting van de Charles de Costerlaan richting E34. Omwille van de veiligheid wordt deze verbinding tijdelijk afgesloten om 23 uur en om 1 uur. Een omleiding wordt voorzien via de E17, waar ter hoogte van complex Zwijndrecht gekeerd kan worden richting E34.

Vanaf 10 september nemen automobilisten het tijdelijke, meer noordelijk gelegen kruispunt Canadastraat/Keetberglaan in gebruik. Op de E34 moeten weggebruikers vanaf dan ook rekening houden met een verlengde afrit Waaslandhaven-Oost. In de nacht van 9 op 10 september vindt de fasewissel naar de aangepaste situatie plaats.

Ter hoogte van het huidige complex Waaslandhaven-Oost wordt een nieuw, volwaardig op- en afrittencomplex gebouwd. Hierdoor zal je in de toekomst niet enkel van en naar Antwerpen kunnen rijden, maar ook van en naar Zelzate. Het nieuwe complex krijgt de vorm van een kluifrotonde en een eigen aansluiting op de nieuwe verbindingsweg.