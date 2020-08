Fasewissel van Oosterweelwerken: oprit Linkeroever vanaf maandag terug open Kristof Pieters

28 augustus 2020

13u44 3 Zwijndrecht/Beveren De Oosterweelwerken op de E34 gaan dit weekend een nieuwe fase in. ’s Nachts zal de verkeerssituatie aangepast worden en zijn er omleidingen mogelijk. Er is ook goed nieuws voor wie de file op de E17 wil ontwijken, want de oprit Linkeroever gaat maandag terug open.

De oprit werd op woensdag 12 augustus afgesloten in het kader van de afbraakwerken van het knooppunt Antwerpen-West en het in gebruik nemen van het tijdelijk knooppunt. Vanaf maandagochtend zal men opnieuw vlak voor de Kennedytunnel kunnen invoegen. Dit zal wel langs rechts gebeuren en niet meer langs links zoals vroeger. De omleiding wordt hierdoor ook opgeheven. Bijgevolg zal de lage emissiezone vanaf 1 september ook op deze omleidingsweg terug actief zijn.

Op 30 augustus start aannemer Rinkoniên ook met een grondige vernieuwing van de E34 tussen complex Waaslandhaven-Oost en knooppunt Sint-Anna. De voorafgaande nachten wordt de verkeerssituatie aangepast ter voorbereiding van deze vernieuwingswerken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de E34 richting Zelzate volledig afgesloten. De omleiding loopt via afrit 8 Waaslandhaven-Oost, Keetberglaan en oprit 9 Melsele. In de rijrichting Antwerpen is één rijstrook beschikbaar tussen 22 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends.

In de nacht van zaterdag op zondag blijft in elke rijrichting één rijstrook beschikbaar. Vanaf zondagochtend rijd je in beide rijrichtingen over 2x2 rijstroken op de rijbaan richting Zelzate.