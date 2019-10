Fasewissel op E34 - werf verhuist naar de zijberm Kristof Pieters

02 oktober 2019

18u10 0 Zwijndrecht Van 3 tot 5 oktober wisselt de aannemer van de Oosterweelwerken op de E34 van fase in de richting van Zelzate. Tijdens deze fasewissel worden de oprit van de Charles de Costerlaan naar de E34 en afrit 8 Waaslandhaven-Oost enkele uren afgesloten.

De aannemer werkt sinds begin augustus op de E34 aan de middenberm. Hij legt er de middenpijlers aan van de kluifrotonde en de definitieve fietsbrug. Deze werken zitten momenteel in hun eindfase. Van 3 tot 5 oktober wisselt de aannemer van fase en verhuist de werf, in beide rijrichtingen, naar de zijberm. Daar zullen tot juni 2020 riolerings- en grondwerken uitvoeren. De betonnen afscheidingsblokken worden verplaatst en de nieuwe wegmarkeringen aangebracht.

In de richting van Antwerpen is de fasewissel gepland in de nacht van vrijdag 4 oktober op zaterdag 5 oktober. Hierbij wordt oprit 8 Waaslandhaven-Oost enkele uren afgesloten.

Na de fasewissel zijn beide (versmalde) rijstroken terug beschikbaar en wordt de pechstrook ingenomen door de werf. Er zijn wel pechhavens voorzien.

Tijdens deze fasewissels worden sommige op- en afritten gedurende enkele uren afgesloten. Oprit 8 Waaslandhaven-Oost zal vanaf zaterdag verlegd zijn binnen het tijdelijke kruispunt Canadastraat/Keetberglaan.