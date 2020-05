Fasewissel Oosterweelwerken: gevaarlijk transport wordt één nacht omgeleid naar N70 Kristof Pieters

07 mei 2020

15u56 0 Zwijndrecht De Oosterweelwerken gaan een nieuwe fase tegemoet. Vanaf 11 mei gaat de vernieuwing van de R1 tussen de knooppunten Sint-Anna (E34 met R1) en Antwerpen-West (E17 met R1) van start. Tijdens de herinrichting van de werf zal ADR transport (gevaarlijke stoffen) voor één nacht worden omgeleid via de N70 door Zwijndrecht.

Bij de vernieuwing van de twee belangrijke knooppunten zal eerst de rijbaan richting Antwerpen-West worden aangepakt, in de tweede fase de rijbaan richting Sint-Anna. Het verkeer van noord naar zuid rijdt er op een tijdelijke omleidingsweg met drie versmalde rijstroken. De werken duren ongeveer 9 maanden.

Fasewissel

Het inrichten van nieuwe werven geeft wel bijkomende verkeershinder. Daarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd van vrijdagavond 8 mei tot zaterdagochtend. De oprit Sint-Anna van de Charles De Costerlaan naar de R1 is afgesloten van 21 tot 5 uur. De omleiding loopt via het complex Waaslandhaven-Oost. De uitrit van de E17 naar de R1 is afgesloten van middernacht tot 5 uur. De omleiding voor algemeen vervoer loopt via de Kennedytunnel en het complex Kiel.

De omleiding voor ADR transport (gevaarlijke stoffen) dat niet door de Kennedytunnel mag maar via de Liefkenshoektunnel, loopt via de afrit Kruibeke, de N419 en de N70 doorheen Zwijndrecht naar de E34.