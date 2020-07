Engie wil twee windturbines bouwen in bedrijvenzone Oeverkant langs Schelde Kristof Pieters

05 juli 2020

17u30 0 Zwijndrecht Engie Electrabel bestudeert de mogelijkheid om twee windturbines te installeren op het industrieterrein Oeverkant in Burcht, langs de Schelde. Om deze plannen te duiden organiseert het een digitale infosessie op dinsdag 7 juli.

Er is nog geen omgevingsvergunningaanvraag ingediend maar de plannen zijn wel al bijzonder concreet. Engie wil twee turbines bouwen met een vermogen van 5MW, die moeten stroom leveren voor het equivalent verbruik van 4.850 gezinnen. Per jaar zou dit een CO2-besparing opleveren van 2.720 ton. De bedoeling is nog deze zomer de vergunningsaanvraag in te dienen. Als de omgevingsvergunning dan in december wordt afgeleverd zouden de werken in 2022 starten.

De online infosessie start dinsdag 7 juli om 18 uur en wordt gevolgd door een vragenmoment. De digitale vergaderzaal is te vinden via https://www.engie.be/zwijndrecht-burcht