Eerste vrachtschip meert aan langs Beatrijslaan, meteen 120 vrachtwagens van de weg gehaald Kristof Pieters

11 december 2019

15u54 0 Zwijndrecht Rinkoniên, de aannemer van de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht, heeft woensdagochtend het aanmeerplatform aan de Beatrijslaan in gebruik genomen. Een 110 meter lang vrachtschip legde omstreeks 9 uur aan om er een eerste lading van 2.750 ton betongranulaten te lossen voor de Oosterweelwerken. Hiermee zijn meteen 120 vrachtwagens mee van de weg gehaald.

Het binnenvaartschip Antonia had deze vracht sindag opgepikt in het Kempense Dessel. Via het Kempisch Kanaal, het Albertkanaal en de Schelde leidde de tocht naar Zwijndrecht. De Antonia transporteert evenveel vracht als 120 vrachtwagens. Door te kiezen voor vervoer over het water houdt de aannemer deze vrachtwagens uit het verzadigde wegennet rond Antwerpen.

Ter hoogte van de Beatrijslaan werd de lading overgeladen op vrachtwagens om vervolgens via een netwerk van werfwegen de verschillende werven op Linkeroever en in Zwijndrecht te bevoorraden.

Aangezien er tijdens de bevoorrading veel vrachtverkeer van en naar het platform rijdt, wordt het fietspad aan de zuidzijde van Beatrijslaan afgesloten. Fietsers rijden voortaan aan de noordzijde van de Beatrijslaan en kunnen veilig oversteken aan de verkeerslichten die daar begin juni geplaatst werden. In totaal zijn er 75 bevoorradingsdagen per jaar voorzien waarop de schepen mogen laden en lossen. Zo wordt impact voor de omgeving aanvaardbaar gehouden.

Rinkoniên zal over een periode van 4 jaar 270.000 m³ grond en 600.000 ton betongranulaten aanvoeren via het water. Dit is het equivalent van 34.000 vrachtwagens.