Eerste grootschalige windturbines in Zwijndrecht komen op site van DEME Kristof Pieters

28 augustus 2020

14u09 6 Zwijndrecht/Beveren Wind aan de Stroom gaat de komende twee jaar acht bijkomende windturbines bouwen in de Waaslandhaven. Twee daarvan zullen op de site van DEME geplaatst worden. Het worden meteen de eerste grootschalige windturbines op het grondgebied van Zwijndrecht.

DEME heeft reeds enkele jaren een kleine windturbine van 100 kW op zijn bedrijfssite staan. Omdat het energieverbruik van DEME vele malen hoger ligt, werd het plan bestudeerd voor twee grootschalige windturbines. “Het plaatsen van die windturbines past volledig in het ambitieuze klimaatplan van DEME om volledig klimaatneutraal te worden en de CO2-uitstoot terug te dringen”, zegt Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever. In 2018 leverde toenmalig Minister voor Omgeving, Joke Schauvliege al een omgevingsvergunning af. Voor de bouw en exploitatie van de windturbines sloot DEME vorig jaar een samenwerking met Wind aan de Stroom. Momenteel heeft deze in de hele haven al 21 windmolens operationeel.

Bladverwarming tegen ijsval

De windturbines worden naar verwachting opgeleverd in maart 2021. “Het zijn grote turbines met een rotordiameter van bijna 116 meter en een ashoogte van 92 meter. Hierdoor komt het hoogste punt van de wiek op maximaal 150 meter, een beperking die opgelegd wordt door de luchthavenautoriteiten ten gevolge van de nabijheid van de luchthaven van Antwerpen”, vult Giovanni Vercammen, directeur Wind aan de Stroom, aan. “De turbines hebben een vermogen van 3,5 MW elk. Samen zorgen ze voor een jaarlijkse productie van 15.000 MWh, goed voor het equivalent van het verbruik van 4.285 gezinnen. Onze windturbines zijn voorzien van automatische stillegmodules voor slagschaduw. Ze zijn bovendien uitgerust met actieve bladverwarming om ongecontroleerde ijsval in de winter te vermijden.”

De gemeente Zwijndrecht heeft van in het begin haar volledige medewerking aan het project gegeven. Gezien de ligging aan de Schelde zijn de locaties ver verwijderd van de dorpskernen, zodat er ook geen impact zal zijn voor de bevolking.