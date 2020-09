Eerste geluidsschermen geplaatst langs E17: “Tien decibel minder lawaai maakt een wereld van verschil voor de buurtbewoners” Kristof Pieters

22 september 2020

15u30 0 Zwijndrecht Langs de E17 in Zwijndrecht is de aannemer van de Oosterweelwerken gestart met de plaatsing van geluidsschermen. Dankzij deze 8,5 meter hoge schermen en het geluidsarme asfalt van de rijbanen zal het verkeerslawaai dalen met tien decibel. “Geluidsoverlast heeft een zware impact op de gezondheid. Wie een hele dag het geraas van voorbijrijdende verkeer hoort, wordt daar behoorlijk chagrijnig van”, beseft schepen van Leefmilieu Steven Vervaet (Groen).

De geluidsschermen maken deel uit van de afspraken die de Vlaamse overheid en de gemeente Zwijndrecht hebben gemaakt in 2017. Ook de actiecomités staakten toen hun juridische procedures in ruil voor een reeks geluidswerende maatregelen. Steven Vervaet was destijds een van de twee burgeractivisten die het juridisch gevecht waren aangegaan. Nu is hij schepen van Leefmilieu in Zwijndrecht en mocht hij de plaatsing van de eerste geluidsschermen bijwonen in het gezelschap van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters. “We hebben ons als gemeente sterk ingezet om de leefbaarheid voor onze inwoners te verbeteren”, zegt hij. “Lantis en de Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de geluidsoverlast met tien decibel te verminderen. Deze geluidsschermen zijn een belangrijke stap in het nakomen van dat engagement. Voor onze woonkernen maakt tien decibel een enorm groot verschil. Geluidsoverlast heeft namelijk een zware impact op de gezondheid. Wie een hele dag het geraas van voorbijrijdende verkeer hoort, wordt daar behoorlijk chagrijnig van. Vanaf een bepaald niveau wordt het ronduit ongezond. We zijn dus blij dat deze geluidsmuur wordt opgetrokken.”

In cijfers

De eerste geluidsschermen zijn ondertussen geplaatst. De aannemer is gestart aan het complex in Kruibeke en werkt zo naar de oprit in Zwijndrecht toe. In deze fase gaat het om een glazen muur van 8,5 meter hoog en 3,4 kilometer lang. “Het is een technisch huzarenstukje”, zegt Jaap Geuze van aannemersconsortium Rinkoniên.

De aannemer maakte in het voorjaar van de onvoorziene verkeersluwe periode door de coronacrisis gebruik om een werf met veel verkeersimpact versneld uit te voeren. Dankzij die creativiteit kunnen de bewoners van Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever sneller van een stillere omgeving genieten Minister Lydia Peeters

“Geluidsschermen van 8,5 meter hoog vangen veel wind, waardoor een stevige fundering nodig is. In het najaar van 2019 trilden we daarvoor al achthonderd funderingspalen van zeven meter lang in de grond. Het glas zelf is 2,4 centimeter dik, bijzonder sterk en buigzaam. Om te vermijden dat vogels er tegenaan zouden vliegen, zijn er strepen aangebracht in het glas.”

Geluidsarm asfalt

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bracht dinsdag een werfbezoek en mocht ook zelf een glazen geluidsscherm aanbrengen. Ook zij is tevreden met het resultaat. “Naast de schermen zal ook het vernieuwde, geluidsarme wegdek van de E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht het omgevingsgeluid doen dalen”, weet de minister. “Dat wegdek werd midden juli, een jaar sneller dan gepland, in gebruik genomen. De aannemer en Lantis maakten in het voorjaar van de onvoorziene verkeersluwe periode door de coronacrisis gebruik om een werf met veel verkeersimpact versneld uit te voeren. Dankzij die creativiteit kunnen de bewoners van Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever sneller van een stillere omgeving genieten.”

In combinatie met de aanleg van een geluidsarm wegdek en de beperking van de maximumsnelheid tot 90 kilometer per uur moet het geluid van het verkeer op de E17 dalen met tien decibel. Dat komt neer op een halvering van de geluidsoverlast.

En het stopt niet na deze maatregelen. “De komende jaren wordt hier nog 4,8 kilometer aan hoogwaardige geluidsschermen en 8 kilometer aan geluidsbermen geplaatst”, vult intendant Alexander D’Hooghe aan. “Deze maken deel uit van een breder ecologisch en landschappelijk project.”