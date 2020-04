Eddy De Smedt (75) bezwijkt op 12 dagen tijd aan virus: “Naar ziekenhuis voor blaasspoeling en daar gestorven aan corona” Kristof Pieters

11 april 2020

17u35 14 Zwijndrecht Naar het ziekenhuis voor een blaasspoeling gaan, door dom toeval een bacteriële infectie oplopen en uiteindelijk sterven aan corona. De familie van Eddy De Smedt (75) blijft verweesd en aangeslagen achter na zoveel tegenslag. “We willen echter niemand met de vinger wijzen. In het ziekenhuis hebben ze dit ook niet gewild natuurlijk. Het is alleen hard dat we amper de tijd hebben gekregen om afscheid te nemen.”

Eddy De Smedt uit Zwijndrecht is het zoveelste gezicht in de alsmaar langer wordende rij van coronaslachtoffers. Hij liep het virus op in het ziekenhuis. “Het is eigenlijk begonnen met wat een routine-ingreep had moeten zijn; namelijk een spoeling van de blaas”, steekt de familie van wal. “Na een paar dagen kreeg hij echter hevige koorts en zijn we naar de spoed gereden. Hij kreeg er antibiotica voorgeschreven. Terug thuis bleef de koorts echter aanhouden en begon hij ook wartaal te spreken. We zijn dan opnieuw naar de spoed gegaan en toen bleek dat hij een bacteriële infectie had opgelopen bij de blaasspoeling. Omdat hij niet snel klaagt over pijn, heeft hij wellicht te lang gewacht om terug te keren naar het ziekenhuis. De bacterie had zich intussen jammer genoeg al verspreid tot in de hersenen. De ene epilepsieaanval volgde de andere op. Het was sowieso al een zware strijd om te voeren maar toen er ook nog corona werd vastgesteld, werd het een wel erg oneerlijke strijd.”

Coronabesmetting in ziekenhuis

Bij opname in spoed testte Eddy nog negatief, tot grote opluchting van de familie. Nadien bleek echter dat een arts en twee verpleegsters onwetend het virus hadden verspreid en werd alsnog het coronavirus vastgesteld bij Eddy. Daarna ging het snel. Afgelopen donderdag overleed hij in het bijzijn van zijn echtgenote Rita Van Bogaert. Ook zijn stiefdochter Karin stond mee aan zijn ziekbed. Zijn dochter Véro en haar gezin volgde alles via facetime vanuit Frankrijk waar ook zijn zoon woont. “Het is bijzonder hard om iemand op twaalf dagen tijd op zo’n razendsnelle manier te zien aftakelen maar tegelijk is het een opluchting dat hij niet nodeloos lang heeft moeten lijden. We zijn ook blij dat we tenminste nog afscheid konden nemen, hoe zwaar dit ook was.”

De familie neemt het ziekenhuis ondanks alles niks kwalijk. “Ze hebben dit ook niet gewild. Die mensen voeren een ongelijke strijd. We zijn altijd goed opvangen geweest.”

Nog veel plannen

Eddy was 22 jaar gehuwd met zijn Rita. Hij had twee kinderen, beide uitgeweken naar Frankrijk, en vijf kleinkinderen. Die waren zijn oogappels. Maar ook de kinderen en kleinkinderen van Rita had hij in zijn hart gesloten. “Duizenden kilometers heeft hij met hen rondgereden naar tornooien, trainingen, stages… Ook als er iets hersteld moest worden, stond hij meteen klaar met zijn gereedschapskoffer.”

Eddy had ook zijn hart verloren aan Spanje waar hij een tweede verblijf had in Llanca aan de Costa Brava. Vier keer per jaar trok hij met Rita naar zijn tweede heimat. “Er waren nog zoveel reizen, plannen en feestjes waar hij naar uitkeek. De familiefeestjes zullen nooit meer hetzelfde zijn. Er zal altijd een lege stoel zijn. Maar we hebben gelukkig wel ontzettend veel mooie herinneringen die we op diezelfde feestjes telkens opnieuw gaan bovenhalen.”