E34 tijdlang in beide richtingen afgesloten voor plaatsing fietsbrug Kristof Pieters

29 juni 2019

09u52 8 Zwijndrecht/Melsele De E34 was in de nacht van vrijdag op zaterdag een aantal uren volledig afgesloten tussen Melsele en Linkeroever. Dat was nodig om een tijdelijke fietsbrug over de snelweg te plaatsen in het kader van het Oosterweelproject.

Omstreeks 22 uur ging de snelweg dicht en werd het verkeer richting Antwerpen afgeleid ter hoogte van Melsele. Bestuurders moest via de N450 en de N70 omrijden. Het plaatsen van de brug verliep erg vlot. Omstreeks 2.30 uur werd het laatste van de drie delen geplaatst. Het grootste brugdeel, dat in totaal zes rijstroken overspant, is ongeveer 50 meter lang en weegt zo’n 53 ton. Om 3 uur ging de snelweg richting Zelzate al terug open. Om iets voor 7 uur, wanneer de zware hijskraan gedemonteerd was, ging ook de rijbaan richting Antwerpen terug open voor het verkeer. De fietsbrug zal de bestaande betonnen brug van de oprit Waaslandhaven Oost vervangen die binnen enkele maanden zal verdwijnen. In de plaats komt in het kader van de Oosterweelwerken een nieuwe fietsbrug tussen twee rotondes.