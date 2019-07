Drie vrachtwagens botsen met zware hinder op Ring tot gevolg Kristof Pieters

09 juli 2019

15u34 0 Zwijndrecht Een kop-staartbotsing waarbij drie vrachtwagens betrokken raakten, heeft dinsdagmiddag voor heel wat verkeersellende gezorgd.

Het ongeval gebeurde op de E34 richting Zelzate net voorbij de afrit Waaslandhaven-Oost. De bestuurder van een Poolse vrachtwagen merkte een korte file, ten gevolge van wegenwerken, te laat op. Hij reed in op zijn voorligger, eveneens een Pool. De chauffeur van een derde vrachtwagen van een firma uit Wallonië kon net niet tijdig stoppen en gaf zijn voorligger nog een lichte tik. De aanrijdende Poolse truck liep zware schade op en moest getakeld worden. De drie chauffeurs bleven gelukkig wel ongedeerd. Na een uur was de rijbaan weer vrijgemaakt, maar ondertussen had zich al een lange file gevormd tot op de Antwerpse Ring op rechteroever.