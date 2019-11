Dodentocht brengt 4.900 euro op voor de vzw Move to Sport Kristof Pieters

29 november 2019

17u06 2 Zwijndrecht Danny Van Hove heeft een cheque van 4.900 euro kunnen overhandigen ten voordele van de vzw Move to Sport. Het gaat om de sponsoropbrengst van de dodentocht die hij dit jaar uitwandelde.

Danny Van Hove, gemeenteraadslid voor N-VA in Zwijndrecht, overhandigde de cheque aan Paul Van Asch, voorzitter van Move to Sport vzw en Ines De Ridder, zelf MS-patiente. De overhandiging vond plaats tijdens het Thanksgiving Dinner dat Marleen Heyrman organiseerde in feestzaal De Watermeulen in Kruibeke. Marleen, zelf ex-kankerpatiente, startte dit initiatief 7 jaar geleden om de familie en vele vrienden te danken voor hun steun tijdens haar strijd tegen kanker. Inmiddels groeide dit uit tot een jaarlijks benefiet.

Het was al de derde keer dat Danny Van Hove deelnam aan de Dodentocht, telkens ten voordele van een goed doel. In 2017 ging er 2.934 euro naar vzw Waaier en in 2018 mocht hij 3.671 euro overhandigen aan het Kinderkankerfonds. “Dit jaar koos ik voor Move to Sport. Deze vzw promoot een actieve levensstijl voor alle personen met multiple sclerose,” verduidelijkt Danny zijn keuze. “Hun missie is dat ondanks beperkingen, ondanks tegenslagen, ondanks Multiple Sclerose (MS), mensen niet opgeven maar uitdagingen aangaan en in staat zijn bijzondere projecten te realiseren, dit heeft me uitermate gemotiveerd bij mijn derde deelname aan de Dodentocht”.

Of er nog een volgende deelname komt, is nog niet duidelijk. “Driemaal is scheepsrecht, ik sluit af in schoonheid. Maar het helemaal uitsluiten doe ik evenmin.”