Dit zijn ze dan: geluidsschermen van acht meter hoog moeten lawaai van E17 met 10 dB doen dalen Kristof Pieters

23 mei 2020

13u52 5 Zwijndrecht/Kruibeke/Melsele Nog deze zomer worden de eerste geluidsschermen geplaatst langs de E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht. Een model van een paneel werd op ware grootte opgesteld in het Oosterweel-werfdorp. De schermen zijn volledig in glas en moeten het geluid van het snelwegverkeer doen dalen met minstens 10 dB. Dit komt neer op een halvering van de geluidsoverlast.

De funderingspalen voor de geluidsmuur gingen vorig jaar al in de grond. De glazen panelen worden eerstdaags geleverd uit Turkije en in het werfdorp gestockeerd samen met de profielen. Intussen is er wel al een mock-up, een model op ware grootte, gemaakt. “De hele constructie is 8,5 meter hoog”, zegt projectleider Jaap Geuze. “Er is gekozen voor transparante schermen zodat de omwonenden niet tegen een muur gaan aankijken. Om te vermijden dat vogels er tegenaan zouden vliegen, zijn er wel strepen aangebracht in het glas.”

Geen zonnecellen

Er werd ook onderzocht of er zonnecellen in de wand geïntegreerd konden worden. Zo’n zonnewand zou een primeur voor ons land geweest zijn maar het bleek na onderzoek toch niet rendabel. “We gaan de eerste panelen plaatsen vanaf juli”, vervolgt Geuze. “We starten ter hoogte van Kruibeke en schuiven zo op richting Linkeroever. Normaal waren we al vroeger begonnen maar de planning is een paar keer door elkaar gegooid. Omwille van de coronacrisis is er immers een pak minder verkeer en kozen we ervoor om eerst de asfalteringswerken uit te voeren.”

10 dB minder lawaai

In totaal worden de geluidspanelen geplaatst over een traject van 3,4 km. Op sommige plaatsen worden de glazen muur onderbroken door acht meter hoge bermen. In combinatie met de aanleg van een geluidsarm wegdek en de beperking van de maximumsnelheid tot 90 km per uur moet het geluid van het snelwegverkeer dalen met 10dB. Dit komt neer op een halvering van de geluidsoverlast. Het was een uitdrukkelijke voorwaarde die de gemeente en actievoerders stelden om hun gerechtelijke procedure tegen het project stop te zetten.

Bestand tegen stormwind

De acht meter hoge geluidsmuur vangt natuurlijk heel wat wind. “Daarom dat er vooraf 800 funderingspalen zeven meter diep in de grond werden getrild”, legt Jaap Geuze uit. “Het glas is 2,4 centimeter dik en bestaat uit een reeks lagen van telkens 10 mm. Hierdoor is het glas niet alleen bijzonder sterk maar ook buigzaam en dat is nodig want er zal bij stormwind heel wat kracht op komen staan. Uit ervaring bij soortgelijke projecten weten we dat er zelden panelen sneuvelen maar uitgesloten is het natuurlijk niet. Bij een aanrijding bijvoorbeeld kan het wel gebeuren dat er een glas beschadigd raakt.”

Werken in fasen

De werken worden uitgevoerd in vijf fasen tussen Kruibeke en Zwijndrecht vanaf de Krijgsbaan tot aan de nieuwe Park & Ride op Linkeroever. De geluidsmuur komt vooral aan de noordzijde van de E17 en voor een klein deel aan de zuidzijde ter hoogte van de Hogenakkerhoek in Kruibeke. Langs de kant Burcht wordt nog onderzocht of er een scherm of berm komt.

Intussen zijn er ook al voorbereidende werken gestart aan Pastoor Coplaan. De aannemer moet er namelijk een extra brugdeel bouwen voor de schermen naast de bestaande brug van de E17 over de Pastoor Coplaan. Hiervoor komt er tot eind augustus een werfzone op het kruispunt met de Heidestraat.

Tijdens de werken zullen fietsers en voetgangers - in beide richtingen - zich afwisselend naar 1 zijde van de weg verplaatsen. Er geldt een flexibele omleiding via signalisatie ter plaatse. Om veilig en vlot verkeer te garanderen zullen de bestaande voetpaden onder de brug van de Pastoor Coplaan verbreed worden. De voorsorteerstrook richting Heidestraat zal tijdens de werken verdwijnen. Verkeer komende van Burcht dat de Heidestraat wil inrijden, kan dit tijdens de werken nog steeds veilig doen dankzij tijdelijke verkeerslichten. Die zorgen in deze werffase voor een veilige oversteek voor alle verkeer op het kruispunt Pastoor Coplaan - Heidestraat zodat alle bewegingen mogelijk blijven.