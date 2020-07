Coronacrisis inspireert tot alternatieve zomerprogrammatie: lokale online televisie in OC ‘t Waaigat Kristof Pieters

10 juli 2020

10u34 1 Zwijndrecht De gemeente Zwijndrecht komt met een creatief alternatief voor het traditionele cultuurprogramma in de zomer. Er valt heel wat te beleven, ook al is er geen traditioneel zomerpodium of KLEUR-festival dit jaar. Met mobiele concerten, een familiezoektocht tot heuse live-uitzendingen vanuit OC ’t Waaigat, gebracht voor en door Zwijndrechtse inwoners, wil de gemeente zijn burgers deze zomer met elkaar verbinden.

Verschillende diensten van de gemeente sloegen de handen in elkaar om een zomers cultuurprogramma 2.0 uit te werken. “Samen met de collega’s van de bibliotheek, de jeugd- en sportdienst en de jeugdraad hebben we een gevarieerd zomeraanbod uitgewerkt waarbij we ons gemakkelijk aan de coronamaatregelen kunnen houden”, vertelt cultuurfunctionaris Menno Claes. “Met ons alternatief programma richten we ons vooral tot de inwoners van Zwijndrecht. We willen ook vooral lokaal talent aan bod laten komen.”

Geen zomerpodium maar mobiele optredens

Een aantal van deze creatieve talenten brachten de afgelopen weken en maanden al spontaan muzikale miniconcerten of voorstellingen in de eigen buurt. “Het leek ons een goed idee om dit uit te breiden en aan te bieden voor alle inwoners. Zo geven we in één moeite door deze artiesten een duwtje in de rug.” Zo komen er de hele zomer lang nog mobiele optredens in de plaats van het traditionele Zomerpodium elke donderdagavond. Er zijn bewust geen exacte locaties vermeld om een volkstoeloop in coronatijd te vermijden. De buurtbewoners krijgen enkele dagen op voorhand wel een brief in de bus om hen op de hoogte te brengen. Het eerstvolgend concert is van het Rode Muizen Combo op dinsdag 14 juli. Er is verder ook een familiezoektocht uitgewerkt rond de Schatten van Vlieg. Die gaat op zaterdag 11 juli van start en is helemaal in het thema van klanken en geluiden. Start- en eindpunt in bib Zwijndrecht en/of bib Burcht. De wandelkaarten kan men downloaden op https://zwijndrecht.bibliotheek.be/

Studio Waaigat: lokale online televisie.



Onder het motto ‘als de mensen niet massaal naar buiten mogen komen, komen wij wel naar hen’ is OC ’t Waaigat deze zomer omgetoverd tot een echte televisiestudio. Studio Waaigat wordt het decor voor een reeks talkshows en concerten, met, voor en door mensen uit Zwijndrecht en is te bekijken via YouTube. Jong aanstormend talent zal zich met dj-sets en after-work-sessies in de kijker zetten.

Gastheer is Wim Van de Velde, theatermaker en acteur, gekend van theater Kip met Kop, en van gastrollen in o.m. Thuis en Familie. Hij ontvangt gasten als Wim Van Ranst (directeur Sint-Martinusschool en ‘broer van’), muzikant André Appeldoorn, jong talent Omar Dahl, theatermaker Nelle de Maeyer en meer. De livestreams starten steeds om 20 uur op een tablet of laptop bij jou thuis. Via de chat kan iedereen zijn vragen kwijt aan de gasten. “Wanneer het eigen, vertrouwde sociale netwerk van veel mensen ‘on hold’ wordt gezet door de coronacrisis, hopen we zo toch veel mensen met elkaar te kunnen verbinden”, zegt de cultuurfunctionaris. Donderdag 16 juli gaat Studio Waaigat voor de eerste keer live om 20 uur. Er klinkt verder ook muziek van Rudy Jones, Frank De Wolf trio, Sarissa en Herr Stelt, André Appeldoorn, Koen Maris duo, Toni Moreno, de muziekkapel van Chiro Zwijndrecht, het ensemble van onze muziekacademie en het Saxofoonorkest. De unieke Burchtse trots, de Beiaard, wordt ook ingezet. Beiaardier Ludo Van Den Bos zal een selectie maken en zowel klassieke als hedendaagse nummers door de straten laten weerklinken. Alle info kan men vinden op de facebookpagina van OC ‘t Waaigat.