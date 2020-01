Café pakt uit met ‘free speech’-dag: iedereen mag zijn zegje doen bij ’t Sanitairke Kristof Pieters

30 januari 2020

17u38 1 Zwijndrecht Na enkele glazen alcohol wordt op café wel vaker het hoogste woord gevoerd maar bij ’t Sanitairke in Zwijndrecht mag men dit één keer per maand voor een groter publiek doen. Zaakvoerder Peter Meyer pakt namelijk uit met een ‘free speech’-dag waarbij iedereen het woord mag nemen over eender welk onderwerp. Na afloop mag er nog verder gedebatteerd worden met het eigen brouwsel ‘Déboucheur’ en de maag vullen met een heuse ‘baksteen’.

Een toog uit bodemplaten van een inloopdouche, WC-potten die als stoelen dienen, radiatoren die op metalen of koperen buizen een tafelblad worden, verwarmingsknoppen, kranen, douchekoppen en lavabo’s als lamphouders,... Café ‘t Sanitairke is ongetwijfeld één van de meest originele kroegen van het land. De zaak werd drie jaar geleden opgericht door loodgieter Peter Meyer. Hij had zijn eigen zaak in sanitair in hetzelfde pand en wou met het café in de eerste plaats de concurrentie van webwinkels aangaan. Intussen is hij door gezondheidsredenen moeten stoppen als loodgieter maar als cafébaas blijft hij wel aan de slag.

“De reacties zijn bijzonder positief maar onze zaak ligt niet in het centrum en het is niet altijd even makkelijk om klanten tot hier te krijgen”, maakt Peter de balans op. Daarom is hij intussen ook gestart met het aanbieden een lunchmenu. Naast de traditionele steak kan men ook een wel erg aparte snack krijgen: een broodje in de vorm van een baksteen. “Ik wou in de sfeer van de zaak blijven en ben met een gietvorm naar een bakker gestapt. Het broodje wordt gevuld met een vulling naar keuze, van bolognaise- tot champignonsaus.” ’t Sanitairke heeft intussen ook een eigen bier om die baksteen op de maag weg te spoelen: Déboucheur. De vroegere opslagplaats van de sanitairzaak werd omgebouwd tot feestzaal en daar wil Peter vanaf dit weekend ook uitpakken met een nieuw initiatief: ‘Free Speech’. “Ik heb het idee opgepikt in Londen waar al van oudsher een ‘Speakers’ Corner’ bestaat in verschillende parken. Mensen mogen er in het openbaar hun mening verkondigen over politiek, cultuur en religie. Ik wil hier hetzelfde lanceren maar dan wel binnen. Er is geen enkel taboe maar als mensen over de schreef zouden gaan, grijp ik natuurlijk wel in. Daarom dat gsm’s verboden zijn. De toespraken mogen niet gefilmd worden.”

De eerste Free Speech is zaterdag 1 februari en er zijn intussen al drie sprekers die hun aanwezigheid hebben gemeld. “Mensen mogen uiteraard hun gal spuwen maar ik hoop wel dat het allemaal wat luchtig en positief blijft”, vervolgt Peter. “Zelf ga ik zaterdag ook op het podium klauteren en spreken over spirituele energie.”

Het is niet de laatste stunt van de bijzondere cafébaas. De man broedt intussen al op een volgend plan. “Naar analogie met ‘Games of Thrones’ wil ik buiten naast het terras ook een ijzeren troon bouwen maar dan gemaakt van honderd schoppen. Dat is een knipoog naar de Oosterweelwerken die de komende jaren ongetwijfeld nog voor heel wat verhitte discussies gaan zorgen. Daarnaast gaan we ook nog een ‘Muur van Zwijndrecht’ lanceren: een eetuitdaging die samengesteld is met verschillende gevulde ‘bakstenen’ van onze menukaart.”

Maar eerst is er dus Free Speech. Iedereen is zaterdag welkom vanaf 19 uur. Daarna zal het initiatief elke laatste vrijdag van de maand plaatsvinden.