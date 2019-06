Buurvrouw sleept taverne na 30 jaar plots voor rechter wegens overlast: "Ze eist 750 euro schadevergoeding per dag, dat zou doodsteek betekenen.” PKM

16 juni 2019

17u43 58 Zwijndrecht Al meer dan duizend mensen hebben in enkele dagen tijd een petitie getekend voor het behoud van Steakhouse De Klok in Burcht. Een buurvrouw die al zo’n dertig jaar naast de zaak woont, sleept de uitbaatster voor de rechter wegens overlast. Christina Maes vreest voor de toekomst van haar taverne. “Er worden dwangsommen geëist van 750 euro per dag dat er geen maatregelen genomen zijn. Dat zou het einde betekenen van onze zaak.”

Christina Maes werkt al acht jaar in de taverne en sinds twee jaar is ze ook de uitbaatster ervan, samen met haar dochter Karen. Ze begrijpt niet waarom de buurvrouw plots nu met een waslijst aan klachten naar buiten komt. “Er is vroeger nooit een verkeerd woord gevallen. Plots kreeg ik echter een aangetekende brief in de bus van haar advocaat. Toen is de bal aan het rollen gegaan. Ik ben daarop met de buurvrouw gaan praten. Volgens haar is het niks persoonlijk. Blijkbaar is onze zaak té succesvol waardoor de overlast zou toegenomen zijn. Vorig jaar was het een bijzonder mooie zomer waardoor de zaak inderdaad regelmatig vol zat. Het is echter niet zo dat we plots hebben uitgebreid. De taverne zoals ze nu is, bestaat al 30 jaar. Daarvoor is er ook altijd een café geweest.”

De klachten gaan volgens Maes onder meer om het geluid van de airco, het uitzicht vanop het terras, de etensgeuren die via de dampkap uit de keuken worden afgezogen maar ook de afvalcontainers op de binnenkoer. “We hebben nochtans al heel wat maatregelen genomen”, benadrukt de uitbaatster. “Onze dampkap wordt om de zes maand gekeurd en we hebben de airco op het dak al verplaatst, verder weg van haar terras. We hebben ook geïnvesteerd in dempers.”

Blijkbaar is dat niet voldoende, want de zaak komt in september voor de rechtbank. “De buurvrouw eist dat er nog meer maatregelen worden genomen omwille van bovenmatige hinder maar we weten niet wat we nog meer kunnen doen. Haar advocaat vraagt een dwangsom van 750 euro per dag voor het verminderd wooncomfort. Zo’n schadevergoeding zou echter meteen ook het einde van onze zaak betekenen.”

Al duizend handtekeningen ingezameld

Christina is afgelopen weekend met een petitie gestart. “Die ligt op de toonbank in het restaurant en is al door heel wat klanten getekend. Ook online loopt er een petitie voor het behoud van de zaak en daar staat de teller al op zo’n duizendtal handtekeningen. Ik ben wel wat geschrokken van de vele reacties. Iedereen vindt het natuurlijk jammer dat deze taverne zou kunnen verdwijnen.”

Op 5 juli komt er een bemiddelaar langs en in september zal de rechtbank zich over de klachten buigen. “Uiteraard hebben we schrik”, geeft Christina toe. “We waren zelf trouwe klanten van het café Pand18 in Blankenberge dat eveneens na klachten over geluidsoverlast van één buur de deuren moest sluiten. Tegenwoordig worden er zelfs rechtszaken aangespannen als de kerkklokken te luid zijn. We weten ook niet hoe het zal uitdraaien maar als ik moet sluiten, staan er wel plots twaalf mensen op straat. Bovendien zou dat een gevaarlijk precedent zijn. Als de buurvrouw gelijk krijgt, kan niemand in de horeca nog gerust zijn voor de toekomst.”