Burchtse missiebroeders getuigen over hun werk



Kristof Pieters

11 september 2019

09u14 0 Zwijndrecht Hugo Verhulst en Piet Goossens, twee missiebroeders uit Burcht, zijn momenteel terug thuis en komen op donderdag 12 september in OC ‘t Waaigat een lezing geven over hun missiewerk in Brazilië en Ethiopië.

De lezing is een initiatief van Davidsfonds Burcht en zal zich vooral toespitsen op het belang van missiewerk in de huidige tijd. Hugo Verhulst en Piet Goossens vertellen uit eigen ervaring over hun werk in Brazilië en Ethiopië. Op deze avond zal ook een cheque worden overhandigd door Walther Verhulst, de broer van Hugo. Hij publiceerde in februari dit jaar de dichtbundel Mijmelarijen en de opbrengst daarvan gaat naar de twee missionarissen.

Het Davidsfonds stelt tegelijk haar nieuw jaar programma voor. De lezing start om 20 uur en vindt plaats in OC ’t Waaigat aan het Kerkplein in Burcht. De toegangsprijs bedraagt 5 euro (knabbeltje en drankje inbegrepen).