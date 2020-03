Brassband Scaldis stelt nieuwe dirigent voor: vijf vrijkaarten te winnen voor zijn debuutconcert Kristof Pieters

10 maart 2020

13u02 0 Burcht De Brassband Scaldis concerteert op zaterdag 21 maart in het OC ’t Waaigat in Burcht. Het wordt de vuurdoop voor de nieuwe dirigent Yves Wuyts.

De 38-jarige Yves Wuyts studeerde trompet aan het Conservatorium van Antwerpen en trok daarna naar het Lemmens instituut in Leuven. Orkestervaring deed hij op bij het Vlaams Radio Orkest, de Filharmonie van Vlaanderen, Il Novecento (Night of the Proms), Le Jeune Philharmonie en verschillende musicals. Ook als dirigent heeft hij een mooi palmares.

Het debuutconcert met de Brass Band Scaldis geeft hij op zaterdag 21 maart. Voor het ‘Brass World’-concert wordt het publiek mee op reis genomen naar de meest exotische plekken ter wereld. Het concert start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 14 euro aan de kassa. Tot 12 jaar mag men gratis binnen. Info en reservatie: 03/290.69.57 of secretariaat@brassband-scaldis.be

WIN: HLN mag vijf vrijkaarten weggeven. Om kans te maken stuur een mail naar noppekris@telenet.be