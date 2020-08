Brandweer moet zwangere vrouw uit gekantelde auto bevrijden op Krijgsbaan Kristof Pieters

29 augustus 2020

23u56 8 Zwijndrecht/Melsele Op de Krijgsbaan in Zwijndrecht gebeurde zaterdagavond een zwaar verkeersongeval. De bestuurster, een zwangere vrouw, moest uit een gekantelde auto bevrijd worden.

De vrouw reed met haar Skoda Fabia in de richting van de E17. In een verraderlijke bocht net voorbij de rotonde ging ze aan het slippen. De wagen ramde een hoge boordsteen en sloeg over kop waarna de auto op zijn kant tot stilstand kwam. De bestuurster liep verwondingen op en bleek bovendien zwanger. De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit haar benarde positie te bevrijden waarna ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. Door het ongeval was de Krijgsbaan een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

De plaats waar het ongeval zich voordeed heeft een erg slechte reputatie. In het verleden gebeurden er al vele, soms ernstige ongevallen. Vooral bij nat weer kan de bocht er verraderlijk glad bijliggen.