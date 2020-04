Boze apotheker deelt beelden van inbraakpoging: “We steken liever onze energie in mensen gezond houden” Kristof Pieters

03 april 2020

17u36 2 Zwijndrecht Dan ben je continu in de weer om mensen te helpen in deze crisistijden en moet je de deuren nog gesloten houden door een inbraakpoging. Het overkwam apotheek Z+Pharma uit de Statiestraat in Zwijndrecht. De boze apotheker gooide de bewakingsbeelden online. “Want mijn geduld is op. Dergelijke mensen horen niet onze maatschappij die het de laatste weken al moeilijk genoeg heeft.”

Het zit apotheker Björn Simons duidelijk hoog. Donderdagavond om 23 uur stond er plots een ‘ongewenste klant’ voor de deur. Op de beelden is te zien hoe hij eerst met zijn schroevendraaier probeert de schuifdeur te openen. Toen dit niet lukte, gooide hij zijn hele gewicht tegen de deur maar ook dat bleef zonder resultaat. De man vertrok vervolgens richting station. Gevolg was wel dat de schuifdeur defect was en de apotheek vrijdagochtend noodgedwongen een tijd de deuren gesloten moest houden. “Door dit soort asociaal gedrag konden we in deze coronatijd onze klanten niet helpen”, reageert de apotheker boos. “Ik steek mijn energie liever in mensen gezond houden.” Hij plaatse de bewakingsbeelden online met een boodschap voor de dader in kwestie: “U bent bedankt voor de last en je kan je niet inbeelden wat ik voor je wens!”

De oproep om het massaal te delen, werd al snel gevolgd. “In het verleden deelde ik dergelijke beelden niet uit respect voor elk individu, zelfs met fouten. Ik ben het echter beu en mijn geduld is op, niet iedereen verdient blijkbaar dit respect. Dergelijke mensen horen niet in onze maatschappij, die het de laatste weken al moeilijk genoeg heeft. Vele mensen werken momenteel hard om deze maatschappij te helpen, dit mag niet door enkele individuen op het spel gezet worden.”

De apotheker roept nog op om alle tips rechtstreeks te melden aan de politie van Zwijndrecht. “Zij leveren trouwens schitterend werk en ik wil hen hartelijk bedanken voor hun snel optreden en succes wensen met hun speurwerk.”