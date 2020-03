Boodschappen aan huis via sociale kruidenier: “Meest kwetsbare gezinnen vallen het snelst uit de boot” Kristof Pieters

03 maart 2020

13u31 0 Zwijndrecht/Beveren De gemeente Zwijndrecht heeft de aftrap gegeven van het proefproject ‘boodschappen aan huis’. Dat moet het voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen gemakkelijker maken om hun boodschappen te doen. Ze moeten nog wel nog zelf naar de winkel komen maar een bestelwagen brengt de boodschappen de volgende dag bij de cliënten aan huis. Na een positieve evaluatie wordt het project uitgebreid.

De sociale kruidenier van de vzw B-asiel in het Pareinpark in Beveren telt momenteel zo’n 560 gezinnen als vaste klant. Daarvan komen er 155 uit Zwijndrecht. “De sociale dienst van het OCMW verwijst mensen die onvoldoende financiële middelen hebben om eten en drinken te kopen, door naar de sociale kruidenier”, zegt schepen van sociale zaken Veerle Beernaert (Groen). “Maar we merken dat sommige mensen toch moeilijk of niet bij de sociale kruidenier geraken. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn zoals een gebrek aan netwerk, slechte gezondheid, moeilijke gezinssituatie, de grote wandelafstand tot aan de bushalte met de boodschappen en het beperkt openbaar vervoer. Met het leveren van boodschappen aan huis komen de mensen wel nog zelf winkelen bij de sociale kruidenier maar moeten ze niet meer wakker liggen van het vervoer. Dit past volledig in onze visie om zoveel mogelijk drempels weg te werken en armoede structureel aan te pakken.”

Volgens de schepen zijn het meestal de meest kwetsbare gezinnen die het snelst uit de boot vallen. “Ik denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande moeder met vijf kinderen die geen eigen vervoer heeft. Ze kan onmogelijk met een paar kratten water, enkele dozen luiers en zakken voedsel te voet naar een bushalte stappen.”

Volgende dag geleverd

In samenwerking met de maatschappelijk werkers van het OCMW zijn er 12 gezinnen geselecteerd voor dit proefproject. “De cliënten gaan dus wel nog op eigen kracht en op vaste dagen winkelen bij de sociale kruidenier zodat ze zelf kunnen kiezen wat ze kopen”, vervolgt Beernaert. “Ook voor het sociale contact is het belangrijk dat ze zelf komen. De sociale kruidenier houdt deze boodschappen bij en de volgende dag worden ze aan huis geleverd.”

Voor dit project werkt Zwijndrecht ook samen met Dienst voor Gezinszorg De Regenboog en de Wijkwerken Waas. B-asiel stelt zijn bestelwagen en de nodige koelmaterialen ter beschikking om de boodschappen op een voedselveilige manier te bewaren en te transporteren. De chauffeur van de dienst voor Gezinszorg De Regenboog levert de boodschappen vervolgens bij de cliënten thuis en Wijkwerken Waas zet een wijkwerker van de VDAB in om de chauffeur te ondersteunen.

Uitbreiding naar Beveren

Het pilootproject start nu voor één jaar. Na een positieve eindevaluatie bekijken de partners of ze het aanbod kunnen uitbreiden naar extra dagen en naar alle cliënten die deze dienstverlening kunnen gebruiken.

Een antenne van de sociale kruidenier in Zwijndrecht wordt ook bestudeerd maar concrete plannen zijn er voorlopig niet. B-asiel is eveneens tevreden met de samenwerking. “Want ook wij stellen vast dat mensen vaak problemen ondervinden om met boodschappen thuis te geraken”, zegt voorzitter Marc Van Raemdonck. “Dat is niet alleen in Zwijndrecht maar ook in Beveren waar cliënten moeten pendelen naar de deelgemeenten. We hopen dan ook dat het project in een volgende fase uitbreid kan worden.”