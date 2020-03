Bib blijft dicht maar organiseert wel afhaalservice Kristof Pieters

20 maart 2020

15u50 1 Zwijndrecht De bibliotheek van Zwijndrecht blijft gesloten maar is vandaag wel met een afhaalservice gestart. Doordat iedereen in zijn kot moet blijven, is er immers meer dan ooit nood aan boeken om de dagen door te brengen.

Wil je in coronatijd materiaal ontlenen dan kan dit door materialen te reserveren en dit ten laatste om 12 uur de dag op voorhand via bibliotheek@zwijndrecht.be of tussen 10 en 12 uur telefonisch via 03/250.49.40. In de catalogus (www.zwijndrecht.bibliotheek.be) kan je terugvinden welke materialen aanwezig zijn in de bibliotheek. Afhalen kan van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur. Bij bevestiging van de reservatie geven medewerkers van de bib een exact tijdstip door waarop de materialen opgehaald kunnen worden. Zo wordt voorkomen dat er een wachtrij ontstaat. Er kunnen 4 afhalingen per kwartier gebeuren, dat zijn er maximaal 32 per dag per bibliotheek. Leners kunnen tot 5 materialen per lidkaart afhalen. Het is mogelijk om materialen van verschillende leners in één keer af te halen.

De bibliotheek van Burcht voorziet een afhaalmoment op maandagmorgen tussen 10 en 12 uur. Reserveren gebeurt op dezelfde manier, met uitzondering dat deze ten laatste donderdag om 12 uur binnen moet zijn.

De bibliotheek breidt ook haar ‘Boekendienst aan huis’ uit. Deze service geldt voor mensen die moeilijk te been, risicopatiënt of in quarantaine zijn. We voorzien hiervoor de nodige veiligheidsmaatregelen. Een vrijwilliger of medewerker van de bibliotheek zal de werken op donderdagnamiddag aan huis komen afgeven. Deze service loopt tot en met 3 april tenzij er strengere maatregelen genomen worden.