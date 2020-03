Bestuurder rijdt in op betonblok van tractorsluis en belandt in veld Kristof Pieters

09 maart 2020

17u08 4 Zwijndrecht Op de parallelweg naast de E34 in Zwijndrecht is een automobilist maandag rond het middaguur ingereden op een betonblok van een tractorsluis.

De man kwam uit de richting van Melsele maar had de tractorsluis niet opgemerkt. De wagen werd in een veld gekatapulteerd en kwam een 30-tal meter verder tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen raakte zwaar beschadigd. De gemeente Zwijndrecht liet vorig jaar op verschillende plaatsen tractorsluizen aanbrengen nabij het gehucht Smoutpot dat tegen de gemeentegrens met Melsele ligt. Daarmee wil de gemeente de strijd aangaan met het sluipverkeer dat via landelijke wegen de file op de E34 en N70 probeert te vermijden.