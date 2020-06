Bestelling mondmaskers is aangekomen, gemeentepersoneel volop in de weer met verdeling Kristof Pieters

08 juni 2020

19u14 0 Zwijndrecht De mondmaskers die het gemeentebestuur eind april heeft besteld via een groepsaankoop van de provincie Antwerpen zijn maandag aangekomen. Het gemeentepersoneel is nu volop bezig met de verdeling in gepersonaliseerde enveloppen. Vanaf woensdag verdelen ze de ruim 17.000 mondmaskers zo snel mogelijk in elke brievenbus.

Elk adres ontvangt per gezinslid dat ouder is dan 12 jaar een enveloppe in de bus. Daarin zit een mondmasker van de gemeente en ook twee filters van de federale overheid. Het gaat over witte herbruikbare, katoenen mondmaskers in unisex-model voorzien van een elastiek en geschikt voor het plaatsen van een filter. De filters kwamen de voorbije weken in verschillende kleine leveringen binnen. Die werden telkens grondig nageteld. De laatste levering kreeg de gemeente afgelopen vrijdag aan, net op tijd dus om samen met onze mondmaskers te verdelen.

Gebruiksaanwijzing

In elke envelop steekt ook een handleiding voor het mondmasker de filters. Daarin lees je hoe je de filters gebruikt, hoe je een mondmasker op- en afzet en hoe je het moet dragen, bewaren en wassen.

Helpende handen gezocht

In afwachting van de mondmaskers heeft het personeel zich samen met enkele vrijwilligers al zo goed mogelijk voorbereid op de verdeling. Zo ligt er voor elke +12-jarige inwoner een envelop klaar op naam, zo’n 16.800 in totaal. Nu moeten dus nog de maskers en de filters mee in de enveloppen om die vervolgens te verdelen in elke brievenbus. Om alle enveloppen in brievenbussen te verdelen is de gemeente nog op zoek naar helpende handen. Dat kan op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12 en maandag 15 juni.