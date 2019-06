Bedrijf van industriële gassen even ontruimd na kleine ontploffing Kristof Pieters

18 juni 2019

18u40 1 Zwijndrecht Bij het bedrijf Messer, gespecialiseerd in de productie van industriële gassen, heeft zich dinsdagmiddag een kleine explosie voorgedaan. Daarbij viel ook een gewonde. Het bedrijf werd even ontruimd. De brandweer van Antwerpen kwam ter plaatse voor een nacontrole maar er bleek geen verder gevaar.

Messer produceert en levert onder meer zuurstof, stikstof, argon, koolstofdioxide, waterstof, helium en gassen voor medische doeleinden. De ontploffing deed zich voor in de vestiging aan de Nieuwe Weg in Zwijndrecht. Het bedrijf werd korte tijd ontruimd. Het personeel verzamelde buiten de toegangspoort tot alles veilig werd verklaard. Het is nog niet duidelijk hoe het incident precies is gebeurd.