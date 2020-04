Bedrijf 3M schenkt gratis handgel

aan zorgsector Kristof Pieters

02 april 2020

17u44 0

Omdat er een tekort is aan handgel produceert 3M in zijn fabriek in Zwijndrecht handgel die zij gratis ter beschikking stellen aan de zorgsector. De gemeente Zwijndrecht heeft donderdag een lading handgel en ontsmettingsmiddel opgehaald bij 3M om verder te verdelen aan het WZC Craeyenhof, WZC De Regenboog en de gemeentediensten.