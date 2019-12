Auto over de kop op na aanrijding op E34, drie gewonden Kristof Pieters

19 december 2019

06u35 12 Zwijndrecht/Melsele Op de E34 zijn woensdagavond drie gewonden gevallen bij een aanrijding tussen twee personenwagens. Eén van de auto’s ging daarbij over de kop.

Het ongeval gebeurde woensdagavond rond 23.15 uur tussen Melsele en Zwijndrecht. De twee voertuigen kwamen om een nog onduidelijke reden met elkaar in aanrijding. Een Peugeot ging daarbij over de kop. Beide inzittenden raakten slechts lichtgewond. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de andere wagen, een Mercedes Smart, liep zwaardere verwondingen op en moest door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd worden. Door het ongeval was de snelweg richting Antwerpen tot om iets voor 1 uur volledig afgesloten voor alle verkeer. De verkeersproblemen bleven door het nachtelijke uur wel beperkt.