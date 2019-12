Acht burenbemiddelaars opgeleid om mee oplossing te zoeken voor grote en kleine conflicten Kristof Pieters

09 december 2019

16u00 0 Zwijndrecht Vanaf januari gaat in Zwijndrecht een team van acht burenbemiddelaars aan de slag. De vrijwilligers hebben een vijfdaagse opleiding achter de rug en zullen per twee op pad gaan om oplossingen te zoeken voor kleine of grote conflicten tussen buren. Met het aanbod hoopt de gemeente te vermijden dat burenruzies escaleren en wil men ook de politie wat ontlasten.

Het was Ine Van Gompel, een expert in burenbemiddeling en ook inwoner van Zwijndrecht, die het idee aanbracht bij schepen Veerle Beernaert. Die was meteen gewonnen en kreeg groen licht van het college om het project op te starten. “Ik geloof niet dat de soms erg negatieve gesprekken en commentaren op Facebook de echte samenleving weergeven”, zegt de schepen. “Ik geloof wel in een hecht Zwijndrecht waar mensen goed samenleven met anderen en met hun buren. Het project burenbemiddeling kan daar zijn grote steen toe bijdragen.”

Een oproep naar vrijwilligers kende veel respons. “We hebben zelfs een wachtlijst moeten aanleggen”, vertelt coach Ine Van Gomel. Zij kreeg zelf intussen al een tiental ‘cold cases’ doorgeschoven waarvan er twee geleid hebben tot een bemiddeling. “Het ging om dossiers die al jaren aanslepen en daar is het natuurlijk veel moeilijker om de partijen rond de tafel te krijgen omdat de sfeer zo verzuurd is geraakt. Hoe sneller burenbemiddeling tussenbeide kan komen, hoe minder het conflict escaleert en hoe groter de kans dat het opgelost geraakt.”

In Zwijndrecht zullen de burenbemiddelaars naar schatting drie dossiers per maand voorgeschoteld krijgen. Dit kan gaan van overhangende takken tot nachtlawaai. Mensen kunnen zelf contact nemen met de gemeente om een burenbemiddeling op te starten, maar ook de gemeente zelf, de politie en organisaties kunnen mensen doorverwijzen. Zo krijgen bijvoorbeeld de huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor vaak meldingen van conflicten tussen buren.

Peter Coene is één van de vrijwilligers die zijn diploma in ontvangst mocht nemen en in januari van start gaat. “Ik heb heel wat opgestoken van de opleiding, ook zaken die ik in mijn professioneel leven kan toepassen. Elk verhaal heeft twee kanten en het is belangrijk om alle partijen te horen. Ik woon zelf in een klein appartementencomplex en ondervind zelf hoe snel een burenruzie kan escaleren. Van de zes bewoners liggen er drie met elkaar in conflict. Dit toont alleen maar aan dat er echt wel nood is aan burenbemiddeling.”

Sigrid Téblick heeft al veel vrijwilligerswerk gedaan en sprong meteen op de kar toen ze de oproep zag. “Je ziet conflicten vaak tot stand komen in je eigen buurt. Als mensen wat begrip opbrengen voor elkaars standpunt, is een oplossing snel gevonden maar dan moet er natuurlijk eerst communicatie zijn. De technieken uit onze opleiding gebruik in intussen ook al in mijn eigen leven. Het is heel verrijkend geweest. Voorlopig hebben we enkel nog maar met elkaar geoefend maar vanaf januari gaan we echt de baan op.”

Schrik om zelf met agressie geconfronteerd te worden, hebben de burenbemiddelaars niet. “We zijn onpartijdig en dat ervaren de mensen ook zo. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat buren opnieuw met elkaar gaan praten. Conflicten wegen op onze levenskwaliteit. Voor een oplossing moeten ze zelf zorgen maar we kunnen tenminste proberen om mensen rond de tafel te krijgen.”

Wie gebruik wil maken van burenbemiddeling kan contact opnemen met de gemeente op het gratis nummer 0800 99 604 of burenbemiddeling@zwijndrecht.be

