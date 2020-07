Aannemers Oosterweelwerken bouwen tijdelijk knooppunt: “Evenveel tijdelijke verharding als definitieve zodat verkeer kan blijven rijden” Kristof Pieters

15 juli 2020

19u05 0 Regio Geen bouwverlof op de grootste werf van ons land. De aannemers van de Oosterweelwerken zetten zelfs een tandje bij want ze staan voor de belangrijkste en meest ingrijpende fase van het Oosterweelproject op de Linkerscheldeoever: de vervanging van het cruciale knooppunt Antwerpen-West dat de E34 en E17 met elkaar verbindt. Dit weekend worden er twee tijdelijke bruggen gelegd.

Om het overzicht te bewaren worden drones ingezet die elke week luchtbeelden maken die de ingenieurs vervolgens vergelijken met de plannen. “We schilderen hiervoor kruisen op het wegdek”, legt Bert Quintelier, werfleider bij Stadsbader, uit. “Niet alleen voor de automobilist wijzigt de werf continu maar ook voor ons. Het vraagt heel wat coördinatie omdat we zowel tijdelijke als definitieve weginfrastructuur bouwen. Voor het hele Oosterweelproject op de Linkeroever zal er 200.000 vierkante meter tijdelijke verharding worden aangelegd. Het gaat om zo’n 30 km aan tijdelijke wegen. Dat is evenveel als de definitieve verharding en de enige reden hiervoor is dat het verkeer ten allen tijde kan blijven rijden en dit in alle richtingen.”

Timothy Peleman, projectleider bij Artes, is verantwoordelijk voor de bouwconstructies en staat voor dezelfde uitdaging. “Wij moeten zowel tijdelijke als definitieve bruggen bouwen en dat is een hele puzzel”, legt hij uit. “De grootste fly-over bevindt zich twintig meter boven de grond. Zodra de tijdelijke bruggen klaar zijn, starten we met de afbraak van de oude bruggen.”

Veel hinder verwacht

De tijdelijke bruggen worden gelegd tijdens vier nachten van 17 tot 21 juli. Om dit veilig te kunnen uitvoeren wordt de rijbaan richting Gent regelmatig afgesloten. Dankzij het tijdelijke knooppunt Antwerpen-West blijven alle verbindingen mogelijk tijdens de werken. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegers, worden vervangen door veiligere rechtse in- en uitvoegers. De grootste hinder voor het verkeer zal er zijn tussen 12 en 17 augustus want dan worden de bestaande bruggen gesloopt. “Dit kan niet terwijl er verkeer onder door rijdt”, legt Peleman uit. “Daarom zal er geen verkeer mogelijk zijn in die periode tussen de E17 en E34.” De tijdelijke bruggen worden geplaatst in geprefabriceerde onderdelen. De definitieve bruggen zullen op de site zelf worden gebouwd in andere materialen. “Er is wel een speciale constructie, een zogenaamde ‘overkluizing’ voorzien. Die zorgt ervoor dat er geen materialen naar beneden kunnen vallen tijdens de werken.”

Lantis adviseert chauffeurs om tijdens deze periode Antwerpen te mijden als men er niet noodzakelijk in de buurt moet zijn. “Dit wordt het zwaarste moment van de werken”, waarschuwt Roos Mariën. “Zodra het tijdelijk knooppunt Antwerpen-West klaar is, volgt een stabiele situatie van 3 jaar. In het begin zal het voor veel bestuurders wel even wennen zijn en kan het knooppunt verwarrend overkomen doordat de in- en uitvoegstroken vanaf dan rechts liggen.”

De E34 zal in augustus in de richting van Zelzate ook nog twee weekends worden afgesloten voor het plaatsen van bruggen aan de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Oost. Het gaat om de weekends van 7-10 augustus en 21-24 augustus.

Omleidingen tijdens plaatsen van bruggen:

Tijdens de eerste nacht, van 17-18 juli zijn de verbindingen van de Kennedytunnel naar de E17 en naar de R1/E34 onderbroken tussen 23.30u en 3.30u. Voor al het verkeer dat uit de Kennedytunnel komt is een omleiding voorzien via afrit 6 Linkeroever, Blancefloerlaan, Halewijnlaan en Charles de Costerlaan. Via oprit 7 Sint-Anna Linkeroever kan je de E34 en - via de R1 - de E17 bereiken. Tussen 3.30u en 6u30 is de rijbaan richting Gent terug geopend en is er één rijstrook beschikbaar tussen afrit 6 Linkeroever en de uitrit richting R1/E34.

In de nacht van 18-19 juli, tussen 23.30u en 2.30u, is er op de rijbaan richting Gent één rijstrook beschikbaar tussen afrit 6 Linkeroever en de uitrit richting R1/E34. Er zijn die nacht geen omleidingen voorzien.

Tijdens de nachten van 19-20 (22u-6u) en 20-21 juli (22u-1u) is de verbinding van de Kennedytunnel naar de E17 - net voorbij de uitrit naar de R1/E34 - onderbroken. Richting E17 loopt de omleiding via de R1, E34 en op- en afrit 8 Waaslandhaven-Oost.