Aannemer Oosterweelwerken kiest voor transport over water en haalt zo 34.000 vrachtwagens van de weg Kristof Pieters

19 augustus 2019

14u29 0 Zwijndrecht Op de Beatrijslaan op de grens van Linkeroever en Burcht is de aanleg gestart van een nieuw aanmeerplatform langs de Schelde. De bouw ervan gebeurt in opdracht van Rinkoniên, de aannemer van de Oosterweelwerken. Dankzij dit platform wordt het wegennet tijdens de werken niet extra belast met werfverkeer. Er zullen zo’n 34.000 vrachtwagens van de weg worden gehaald.

De Oosterweelwerken zijn momenteel al volop aan de gang op en rond de autosnelweg E17. Vanaf het najaar van 2020 starten ook de werken aan de Scheldetunnel die de ring rond Antwerpen moeten rondmaken. Uiteraard komt daar heel wat grondverzet aan te pas. “Om het lokale wegennet niet extra te belasten hebben we gekozen om een deel van het transport over het water te laten gebeuren”, zegt Annik Dirkx, woordvoerder van Lantis dat de Oosterweelwerken coördineert. “Over een periode van 4 jaar wordt 270.000 m³ grond en 600.000 ton betongranulaten aangevoerd over water. Omgerekend zijn dat 34.000 vrachtwagens die zich niet op het wegennet zullen bevinden.”

Voorbereidende werkzaamheden

Het nieuwe aanmeerplatform komt op de Beatrijslaan, ten zuiden van de Kennedytunnel, op de grens van Linkeroever met Burcht. Deze week vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. De aannemer legt de oprijzone van de Beatrijslaan naar het platform aan en brengt het nodige materiaal ter plaatse. Tussen 26 augustus en 13 september worden de buispalen die het platform dragen, geplaatst. In totaal gaat het om 57 stalen buispalen die in de bodem worden geslagen en getrild. “Het heien van de palen kan geluidshinder veroorzaken. Daarom hebben we de omwonenden van Bucht, Linkeroever en Antwerpen via een bewonersbrief verwittigd”, zegt Roland Van Driel, projectdirecteur bij Lantis. “Tijdens deze drie weken kunnen omwonenden overdag - afhankelijk van de windrichting - een kloppend geluid horen”.

Vanaf 16 september tot midden november wordt het platform afgewerkt. Dit wil zeggen dat de aannemer stalen leggers plaatst en betonwerken uitvoert. Tijdens deze werkzaamheden is de geluidshinder beperkt. Vanaf midden november neemt de aannemer het platform in gebruik, en dit gedurende 75 dagen per jaar. Het aangevoerde materiaal wordt ter plaatse overgeladen op vrachtwagens en via een netwerk van werfwegen naar de verschillende werven op Linkeroever en in Zwijndrecht gebracht. Omdat er op deze bevoorradingsdagen veel vrachtverkeer van en naar het platform rijdt, wordt het fietspad aan de zuidzijde van Beatrijslaan afgesloten. Fietsers kunnen veilig oversteken aan de verkeerslichten die hier begin juni geplaatst werden.

Na de Oosterweelwerken op Linkeroever wordt het aanmeerplatform afgebroken en de oever in zijn oorspronkelijke staat hersteld.