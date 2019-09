Aannemer gestart met bouw van geluidsschermen langs E17, lawaai van snelweg moet met 10 decibel dalen Kristof Pieters

23 september 2019

18u14 0 Zwijndrecht Ten noorden van de E17, tussen het op- en afrittencomplexen Kruibeke en Zwijndrecht, is de aannemer van het Oosterweelproject gestart met de aanleg van de funderingen voor de 8 meter hoge geluidsmuur. Deze transparante geluidsschermen moeten de geluidsoverlast van het verkeer met 10 decibel doen dalen.

De gemeente Zwijndrecht verkreeg van de overheid de garantie dat er in het kader van het Oosterweelproject bermen en geluidsschermen gaan komen langsheen de E17. Het project moet het lawaai in de omgeving van de snelweg drastisch naar beneden halen. Het was een uitdrukkelijke voorwaarde die de gemeente en actievoerders stelden om hun gerechtelijke procedure tegen het project stop te zetten.

Maandag is de aannemer zoals beloofd begonnen met de bouw van deze geluidsmuur. De funderingspalen werden aangeleverd en op een rij klaar gelegd. Op het traject tussen Kruibeke en Zwijndrecht gaat het om 800 funderingspalen. Deze zeven meter lange funderingspalen worden in de grond getrild. De aannemer start ter hoogte van Kruibeke en werkt zo verder richting Zwijndrecht. Per werkdag schiet hij zo’n 60 meter op, waardoor deze werken enkele weken in beslag zullen nemen.

2,5 kilometer lang

“Volgens de huidige planning worden de eerste geluidsschermen op dit traject geplaatst in het voorjaar van 2020”, zegt Annik Dirkx, woordvoerster van Lantis. “De werken gebeuren in verschillende fasen. Nu gaat het om een traject tussen Kruibeke en Zwijndrecht maar op termijn zal de geluidsmuur worden doorgetrokken tot aan de Blancefloerlaan.” In totaal gaat het om een traject van 2,5 kilometer vanaf de Krijgsbaan tot aan de nieuwe Park & Ride op Linkeroever.

De geluidsmuur komt enkel aan de noordzijde van de E17. Langs de zuidzijde worden er nog voor de zomer van 2020 ook schermen geplaatst maar die hebben een tijdelijk karakter. “Die komen ter hoogte van de Hoefijzersingel en zijn bedoeld als minder-hinder maatregel voor de omgeving van de Antwerpsesteenweg en de rest van Burcht”, legt Dirkx uit. “In het definitieve plan worden deze schermen later vervangen door geluidsbermen.”

Zonnecellen

Er is gekozen voor transparante schermen zodat omwonenden niet plots tegen een metershoge muur gaan aankijken. Momenteel loopt ook nog een onderzoek of er zonnecellen in de wand kunnen geïntegreerd worden. Zo’n zonnewand zou een primeur voor ons land zijn. Over de 2,5 km lange afstand zou er groene stroom kunnen opgewerkt worden voor zo’n 600 gezinnen. Volgens Lantis is het echter nog te vroeg om daar uitsluitsel over te geven. “De studie hierover loopt nog”, laat Dirkx nog weten.

In ieder geval zal de geluidsmuur wel een grote verbetering zijn voor de leefbaarheid. De geluidshinder afkomstig van de E17 moet in de omliggende woongebieden met 10 dB omlaag gaan. Dit is een resultaatsverbintenis. Achteraf zal worden gemeten of die ambitie ook kan worden waargemaakt en indien nodig zal er bijgestuurd worden.

Het verkeer ondervindt weinig hinder van de werken en kan verder rijden over 3 versmalde rijstroken. De oprit Zwijndrecht en afrit Kruibeke blijven gewoon open.