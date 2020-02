Aanleg gestart van 463 meter lange superbrug over knooppunt E17 met R1 Kristof Pieters

27 februari 2020

15u22 4 Zwijndrecht/Melsele Rinkoniên, de aannemer van de Oosterweelwerken, is gestart met de voorbereidende werken voor de aanbouw van de nieuwe ‘fly-overs’ van het knooppunt Antwerpen-West. Deze enorme bruggen overspannen meerdere wegen. De bouw ervan is een heus huzarenstuk, want al die tijd blijft het verkeer naast, over en zelfs onder de werkzone razen.

Bestuurders die regelmatig van en naar Antwerpen rijden vanuit onze regio zullen het ongetwijfeld al gemerkt hebben. De voorbije weken is de bedrijvigheid op de Oosterweelwerf in stijgende lijn gegaan. Naast de bestaande wegen en bruggen verrijzen grote bergen zand of worden er bermen afgegraven. Intussen zijn ook enkele bouwkuipen aangelegd voor de funderingen van de eerste vier kolommen die de nieuwe fly-overs zullen dragen. Dit zijn bruggen die over twee of meerdere wegen gaan. “Concreet gaat het om de bruggen voor het verkeer komende van de E17 richting E34 en van Sint-Anna/E34 richting de Kennedytunnel”, zegt projectleider Timothy Peleman. “Dat zijn de langste fly-overs uit het knooppunt en dus ook het meeste werk. Wanneer de bouwkuipen klaar zijn graven we zo’n drie meter grond uit en starten we met de funderingszool van de kolommen die deze bruggen zullen ondersteunen. Als je weet dat de langste brug die we hier bouwen 463 meter lang is en dat de hoogste kolom die deze brug zal ondersteunen bijna 20 meter hoog zal zijn, heb je daar absoluut een stevige fundering voor nodig. In de bouwkuipen gaan we eerst zo’n 250 funderingspalen in de grond boren. In elke kolom zitten 60 van dergelijke palen. Die zijn ongeveer 17 meter lang en reiken tot in een draagkrachtige grondlaag. Daarbovenop bouwen we dan een gewapende funderingszool. Zo één zool bestaat uit 50 ton staal en 240 m³ beton.”

Tijdelijk knooppunt

Dit alles wordt gerealiseerd terwijl het verkeer te allen tijde mogelijk moet blijven. Het verkeer zal wel op tijdelijke wegen en bruggen gezet worden vanaf eind juli 2020. “We bouwen een tijdelijk knooppunt binnen het bestaande knooppunt - waar het verkeer eind juli zal naartoe verschoven worden. Deze verschuiving geeft ons een grote werkzone waarin we alle werken veilig kunnen uitvoeren”, legt Peleman uit. “Een gedeelte van de fly-overs zal echter gebouwd moeten worden terwijl het snelwegverkeer eronderdoorrijdt. We plaatsen hiervoor wel een zogenaamde overkluizing over de snelweg, zeg maar een groot en stevig ‘afdak’. Het gaat om torens aan beide zijden van de snelweg, met daartussen grote balken van 32 ton per stuk. Daarboven komt dan de stelling. Bruggen bouwen van deze omvang, terwijl het verkeer eronderdoor blijft rijden is best een huzarenstuk dat niet vaak voorkomt.”

‘Afdak’ boven snelweg

Momenteel is de aanleg bezig van de bouwputten en het boren van de funderingspalen. Vanaf de tweede helft van maart start de bouw van de zolen. De eerste kolom staat gepland om opgebouwd te worden vanaf eind april. Tegen augustus moeten de kolommen klaar zijn. Tijdens het Hemelvaartweekend of tijdens het weekend van de Nationale feestdag gaan we de overkluizing bouwen. We gaan dat afdak eigenlijk pas volgend jaar nodig hebben maar tijdens het Hemelvaartweekend staat sowieso al gepland om de tijdelijke bruggen in het knooppunt op hun plaats te leggen. In het weekend van de Nationale feestdag worden er dan weer bestaande bruggen afgebroken. Door tijdens één van deze twee hinderweekends ook de overkluizingen al op te bouwen, zorgen we ervoor dat we volgend jaar de snelweg niet nog een keer moeten afsluiten.” De bouw van de fly-overs volgt dan in het voorjaar van 2021.