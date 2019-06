Aanleg bufferbekken gestart op Kaaiplein: frituur sluit deuren noodgedwongen 7 maanden Kristof Pieters

07 juni 2019

13u26 1 Zwijndrecht Op het Kaaiplein in Burcht is de aanleg gestart van een bufferbekken onder de parking. De werken duren zeker nog tot eind 2019. Omdat leveranciers frituur De Kaai niet meer zullen kunnen bereiken, sluit de zaak 7 maanden de deuren. Een financiële aderlating voor uitbater Tom D’hondt.

Het bufferbekken is een ondiepe kelder van meer dan 500 vierkante meter om bij overvloedige regenval wateroverlast tegen te gaan. Wanneer de riolering in de straat de hoeveelheid regenwater niet meer aan kan, zal het water afgeleid worden naar deze kelder.

Geen sluitingspremie

In het voorjaar was de parking al enkele weken afgesloten voor archeologisch onderzoek, maar nu zijn de eigenlijke werken gestart. Frituur De Kaai - die al 40 jaar op het plein gevestigd is- moet de deuren sluiten tijdens de werken. Een harde klap voor uitbater Tom D’hondt. “Op een sluitingspremie moet ik niet rekenen, want officieel blijft mijn zaak bereikbaar”, zucht de man. “Absurd. Mijn klanten zouden zich dan namelijk via een doorgang van amper een halve meter moeten wringen tussen de voorgevel van het frituur en de nadar die de werfput afschermt. Dat is niet praktisch en ook niet veilig. Een tweede probleem is dat onze leveranciers ook niet tot bij de frituur geraken. Met de snacks en frieten zou dat eventueel nog lukken, maar met de vaten frituurolie en de gasflessen is dat simpelweg onmogelijk. Ook niet via de achterzijde”, zucht Tom. “Er ligt wel een wandelpad, maar dat is afgeschermd door een muurtje en beplanting.” Tom krijgt wél een hinderpremie. “Maar dat is een peulschil. Bovendien blijft er geen parkeerruimte meer over. Als klanten niet kunnen parkeren, dan blijven ze weg. Daarom heb ik de beslissing genomen om mijn zaak te sluiten gedurende de werken. Het is een financiële aderlating, maar met een werfput pal voor mijn deur zie ik geen andere oplossing.”

Parking kwijt

Aan de overkant van de straat, bij het gastronomisch restaurant Chefs Table, zullen de werken ook heel wat hinder met zich meebrengen. “We blijven gelukkig wel vlot bereikbaar, maar we zijn maandenlang de parking op het Kaaiplein kwijt. Bovendien ziet zo’n bouwwerf er niet erg uitnodigend uit”, zegt uitbater Dimitri Van Berlo. Hij klaagt ook de gebrekkige communicatie over de werken aan. “Donderdagochtend stelde ik tot mijn verbazing vast dat de Antwerpsesteenweg afgesloten was. We wisten wel dat deze ingreep er zou komen, maar niet dat dit zo snel zou zijn.”

Werfkeet

Van Berlo wou aan de gemeente ook voorstellen om op een braakliggend stukje privédomein een tijdelijke parking aan te leggen. “Maar tot mijn spijt moest ik donderdagochtend vaststellen dat dit stukje grond nu ook al ingepalmd is voor een werfkeet en materieel van de aannemer die de werken uitvoert. Onze klanten en bewoners moeten zich nu al een heel eind verder parkeren op de Koningin Astridlaan, in de Kloosterstraat of zelfs in de Kerkstraat.”

Rioolaansluiting

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht laat weten dat de Antwerpsesteenweg wordt afgesloten omdat er voor het bufferbekken een rioolaansluiting moeten worden aangelegd tussen het Kaaiplein en de Kloosterstraat. Daarom is de Antwerpsesteenweg afgesloten in beide richtingen. Voetgangers en fietsers kunnen de werf wel nog passeren. De werken zullen vermoedelijk zo’n anderhalve maand duren. Het verkeer wordt zolang omgeleid via de Dorpstraat en de Kloosterstraat.