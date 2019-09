400 garages zwaaien hun poorten open voor tweedehandsverkoop Kristof Pieters

26 september 2019

16u57 1 Zwijndrecht Op zondag 29 september organiseert KWB Zwijndrecht in zowel Zwijndrecht als Burcht een grootse garageverkoop tussen 9 en 18 uur. Meer dan 400 garages zetten die dag hun poort open en de eigenaars ervan bieden voorbijgangers hun koopwaar aan.

De deelnemende garages, opritten, voortuinen zijn herkenbaar aan de garageverkoop-affiche en KWB-ballonnen. Nieuwsgierige kooplustigen kunnen vanaf 9 uur terecht op het kerkplein van Zwijndrecht en Burcht. Daar vind je een KWB-stand waar je een volledig stratenplan met deelnemende garages gratis kan afhalen.

Het succes van deze twaalfde editie is groot. “De verkopers zijn vooral blij dat ze hun koopwaar niet moeten versjouwen naar een zaal en merken dat ze ook nog andere dingen kunnen doen in huis die dag”, klinkt het bij KWB. “Voor de kopers is het dan weer een leuk ritje of prettige wandeling door de gemeente.”

Voor meer informatie kan je terecht via garageverkoop@zwebsite.be of 0489/ 41. 17. 14.