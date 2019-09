378 chauffeurs op de bon geslingerd via trajectcontrole op Krijgsbaan Kristof Pieters

04 september 2019

11u03 4 Zwijndrecht/Melsele Chauffeurs die de Krijgsbaan nemen om van of naar de E17 te rijden, letten maar beter op hun snelheid. Vorige maand werden maar liefst 378 chauffeurs geverbaliseerd via de trajectcontrole die er werd geïnstalleerd.

De Krijgsbaan op de grens van Melsele en Zwijndrecht is de eerste locatie waar de gemeente samen met de lokale politie een installatie voor trajectcontrole heeft geïnstalleerd. Camera’s registreren de nummerplaten van de wagens bij het binnenrijden en bij het verlaten van het traject. Op die manier kan de gemiddelde snelheid van een voertuig bepaald worden. Dit is veel efficiënter dan het meten van de snelheid op één punt, wat met de flitscamera’s gebeurt. Vorige maand werden zo maar liefst 378 chauffeurs op de bon geslingerd.

In de maanden juli en augustus heeft de politiezone Zwijndrecht ook gewerkt rond twee aandachtspunten; het dragen van de veiligheidsgordel en het respecteren van de signalisatie aan wegenwerken. Er werden 47 processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en 27 voor het negeren van de signalisatie aan wegenwerken. Het maandthema voor september is het respecteren van de wegcode in de nabijheid van scholen.