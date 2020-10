32 bestuurders geverbaliseerd tijdens flitsmarathon Kristof Pieters

09 oktober 2020

16u23 1 Zwijndrecht De lokale politie Zwijndrecht nam deze week deel aan de nationale flitsmarathon. Daarbij werden 32 bestuurders geflitst.

‘s Morgens controleerde de politie 1374 voertuigen op de Heirbaan in de bebouwde kom. 11 chauffeurs begingen een snelheidsovertreding. De snelste auto reed 75 km/u.

In de namiddag stond de flitswagen opgesteld op de Pastoor Coplaan in de bebouwde kom. 1746 voertuigen werden gecontroleerd, waarvan 21 snelheidsovertredingen. De hoogst gemeten snelheid daar was 67 km/u.