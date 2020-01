2.800 kubieke meter onderwaterbeton gestort voor nieuw bufferbekken langs E34 Kristof Pieters

17 januari 2020

13u16 0 Zwijndrecht/Melsele De Oosterweelwerken op en langs de E34 vorderen goed. Deze week stortte de aannemer 2.800 kubieke meter onderwaterbeton in een nieuw bufferbekken langs de E34 aan de kant van de Waaslandhaven.

De hele operatie duurde maar liefst 20 uur. Het beton vormt de vloerplaat. Nu het gestort is, kan het grondwater uit het bekken gepompt worden. Het bufferbekken is een grote kuip die langs de snelweg wordt gebouwd. Het vangt overtollig regenwater van de snelweg op en laat het afwateren naar de plaatselijke waterlopen. Het bekken is onderdeel van een robuust rioleringsnetwerk dat in het kader van de Oosterweelverbinding wordt uitgebouwd langs de E34. Volgens de huidige planning zijn deze rioleringswerken langs de E34 klaar in juli 2020.