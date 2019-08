18 inbreuken vastgesteld bij controle op zwaar vervoer Kristof Pieters

13 augustus 2019

18u33 1 Zwijndrecht Tijdens een controleactie van de politie Zwijndrecht werden er op de Keetberglaan 69 transporten gecontroleerd. Hierbij werden 18 inbreuken vastgesteld.

Bij 16 chauffeurs waren de rij- en rusttijden niet gerespecteerd of was er een foutief gebruik van de tachograaf. Er was ook een overtreding op vlak van transport van gevaarlijke stoffen. Tot slot was er ook nog een bestuurder geen ladingverzekering kon voorleggen.

Deze 18 inbreuken resulteerden in een boetebedrag van in totaal 5.664 euro. Hiervan werd 5.014 euro ter plaatse betaald. Twee truckers kregen ook nog een boete voor gsm-gebruik achter het stuur en 6 truckers werden op de bon geslingerd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Ook werd een autobestuurder tegengehouden die reed tijdens een lopend rijverbod.