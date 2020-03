Jack (6) maakt zijn kinderdroom waar met tv-debuut in ‘Dat Belooft Voor Later’ Kristof Pieters

25 maart 2020

12u40 0 Zwijndrecht Jack Lieuw Hie uit Zwijndrecht is vanavond te gast in ‘Dat Belooft Voor Later’. Staf Coppens test samen met ouders Lore en Cliften of ze het gedrag van hun zoon juist kunnen inschatten door Jack in grappige en bizarre situaties te brengen. “Hij had het soms moeilijk om te zwijgen over de opnames maar we wilden verrast worden en daar is hij zeker in geslaagd”, licht mama Lore een tipje van de sluier.

Hoe reageren 5- en 6-jarigen als ze op het plafond of de muren kunnen lopen? Of als ze de tijd kunnen stoppen? En lukt het ouders om het gedrag van hun zoon of dochter te voorspellen? De kijker ontdekt het samen met Staf Coppens in het nieuwe seizoen van Dat Belooft Voor Later dat vorige week werd afgetrapt.

Het nieuwe seizoen speelt zich niet meer af in de villa van Staf, maar hij neemt de kinderen mee naar zijn werk bij VTM. Hij neemt ze ook mee op uitstap en voert kleine experimenten uit met de kinderen als proefkonijnen. Wat bijvoorbeeld als ze een rode knop voorgeschoteld krijgen waar ze absoluut niet op mogen duwen?

Filmpjes op instagram

De ouders zien de filmpjes pas in de studio. Aan hen om te raden wat hun zoon of dochter in al die situaties doet. In de uitzending van vanavond is het aan Lore Borremans en Cliften Lieuw Hie uit Zwijndrecht om het gedrag en de reacties van hun oogappel Jack (6) te raden. “We zijn er nogal toevallig ingerold”, vertelt Lore. “We zetten regelmatig filmpjes van Jack online via Instagram en we werden aangespoord om ons in te schrijven voor dit programma. We stonden aanvankelijk niet te springen om zelf op televisie te komen maar het is dé grote droom van Jack. En we moeten toegeven: op het einde van de rit waren we even enthousiast!”

“Veel tijd met ons drietjes”

In welke grappige en bizarre situaties Jack komt te zitten, zie je vanavond om 20.35 uur bij VTM. “We kunnen nog niet veel verklappen maar we zagen wel bevestigd dat we Jack toch goed kennen. Anderzijds weet je natuurlijk nooit zeker hoe je kind in een bepaalde situatie zal reageren.”

Nu bijna iedereen in zijn kot moet blijven door de coronacrisis, heeft dit ook gevolgen ten huize Lieuw Hie. “Maar Jack is gelukkig erg zelfstandig”, vervolgt mama Lore. “We zijn natuurlijk nog maar een week ver maar we mogen zeker niet klagen. Normaal zijn we beide druk bezig. Jack geniet er wel van dat we nu met ons drietjes tijd kunnen maken, lang uitslapen en samen ontbijten. De klasgenootjes van Jack van basisschool Het Laar hebben we via een onlineplatform van school op de hoogte gebracht van zijn tv-debuut. Tot voor kort wilde hij minister worden maar nu is het zijn grote droom om later voor televisie te kunnen werken. Dat belooft dus voor later!”

Meer info of de aflevering herbekijken: https://vtm.be/dat-belooft-voor-later