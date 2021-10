Zwijndrecht stelt 3M in gebreke om PFOS-vervuiling: “Onze inwoners worden gegijzeld door onzekerheid”

“Genoeg is genoeg”, zegt schepen van Leefmilieu Steven Vervaet (Groen). “Sinds eergisteren beschikken we over de evidentie om de schadeberokkenaar verantwoordelijk te stellen. We manen 3M aan om zijn verantwoordelijkheid te nemen en te erkennen. We vragen actieve transparantie over de contaminatie en over de kennis die 3M heeft over de gezondheidsrisico’s van PFAS, expertise voor sanering en het bekostigen van alle uitgaven die voortvloeien uit de verontreiniging.”