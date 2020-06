Zwevegemnaar Ramses wil na Belgisch ook Europees record breken met luchtballon. Dit keer heeft hij geheim wapen... Joyce Mesdag

22 juni 2020

22u17 5 Zwevegem Zwevegemnaar Ramses Vanneste zal deze winter proberen om met een luchtballon een afstand van meer dan 1.200 kilometer af te leggen en zo een nieuw Europees record te vestigen. Robin Maes, van MR Group in Kortrijk, trad op als sponsor voor de bouw van een geheim wapen: een ecologische luchtballon. “Hij verbruikt tot 75 procent minder brandstof”, vertelt de ondernemer. “Ideaal dus om een recordafstand mee af te leggen.”

Ramses Vanneste van Skyview Balloons vestigde in oktober van vorig jaar al een Belgisch record, toen hij met zijn luchtballon van in de Ardennen tot in het Poolse Warschau vloog. Hij legde de vlucht van 1.011 kilometer af in 11 uren en 30 minuten. Een Europees record was het niet, maar hij kwam al heel dichtbij: het was nog maar de derde keer dat in Europa iemand in één keer meer dan 1.000 kilometer vloog met een heteluchtballon. Het Europees record is 1.200 kilometer.

Lager verbruik

“Ik was al een tijdje aan het onderhandelen met een fabrikant die ecologische luchtballonnen maakte, ontworpen door de universiteit van München”, zegt Ramses Vanneste. “De luchtballon heeft een dubbele wand, met daartussen een isolatielaagje. Hij verbruikt daardoor veel minder, en kan bijgevolg verder vliegen met dezelfde hoeveelheid brandstof. Ideaal dus om er afstandsrecords mee te vestigen.”

Sponsor

“Ramses kwam naar me toe met de vraag of ik zijn ballon, een investering van meer dan 100.000 euro, niet mee wilde helpen bekostigen”, zegt Robin Maes uit Kortrijk, zaakvoerder van hernieuwbare energiebedrijf MR Group in Zwevegem. “Ik heb meteen toegehapt.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ruimer publiek bereiken

MR Group is onder meer gespecialiseerd in het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie. Het bedrijf maakt ook verwarming betaalbaar door de toepassing van zonneboilers. Het bedrijf draagt duurzaamheid dus hoog in het vaandel. “Een ecologische luchtballon past helemaal in ons plaatje. Wij als bedrijf kunnen enkel naar buiten komen met ‘saaie’ cijfers, maar met een stunt als dit bereik je meteen een veel ruimer publiek. En ik hou wel van een uitdaging”, zegt Robin Maes. Hij steekt bijvoorbeeld in het najaar de Atlantische Oceaan over in een zeilboot op zonne- en windenergie.

Gunstig weer

Het Europees record breken zal Ramses naar alle waarschijnlijkheid lukken, aangezien deze ballon 75 procent minder brandstof verbruikt, en hij ‘maar’ 200 kilometer verder moet vliegen dan in oktober vorig jaar. “Het is gewoon een kwestie van wachten op de juiste weersomstandigheden, zodat we richting Rusland kunnen vliegen.” Maes zal niet mee kunnen reizen met Ramses. “Want je houdt het gewicht best zo laag mogelijk. Maar volgend jaar vliegen we samen de Alpen over, iets wat nu ook pas mogelijk is dankzij deze ecologische luchtballon.”