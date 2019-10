Zwevegemnaar legt in 11,5 uur tijd 1.011 km af met luchtballon en breekt zo 2 Belgische records Joyce Mesdag en Lieven Samyn

14 oktober 2019

Ramses Vanneste (38) uit Zwevegem is afgelopen weekend met zijn luchtballon van in de Ardennen naar Warschau in Polen gevlogen. Hij legde de vlucht van 1.011 kilometer af in 11 uren en 30 minuten en vestigt zo twee nieuwe Belgische records. "Het is bovendien nog maar de derde keer dat in Europa iemand in één keer meer dan 1.000 kilometer heeft gevlogen met een heteluchtballon", zegt Ramses.

Ballonvaren is Ramses’ leven. “Het werd mij met de paplepel ingegeven”, vertelt hij. “Mijn vader was in 1974 immers bij de eerste ballonvaarders in ons land. Mijn allereerste vlucht was op mijn vierde verjaardag, in 1985. Ik ging geregeld met hem mee, en kreeg de smaak helemaal te pakken. Van zodra het kon, op mijn 16de, volgde ik de nodige opleidingen en sinds 1998 mag ik ook zelf varen.” Ramses heeft een bedrijf in Zwevegem: Skyview Balloons. “De meeste ballonvaarders zijn hobbyisten, maar ik heb er dus - gelukkig - mijn beroep van kunnen maken. Ik begeleid mensen bij een luchtballonvaart.”

Goed rekenen

De ballonvaarder moest er z’n hoofd goed bijhouden om records te doen sneuvelen. Er ging wat denkwerk aan vooraf. “De langste afstand die aan één stuk is gevlogen met een heteluchtballon was 519 kilometer. De langste tijd dat een luchtballon in de lucht heeft gehangen, was 11 uur en 5 min. Die records verbreken was echt niet evident: alle factoren moeten goed zitten, en je moet echt alles tot in de puntjes berekenen in functie van die factoren. Zo moet je exact berekenen welke hoeveelheid gas je best meeneemt om met die windsnelheid je doel te bereiken. Te weinig gas betekent dat je je doel niet haalt, te veel gas ook, want dan is je ballon te zwaar.” Zaterdag bleken de weersomstandigheden perfect te zijn voor een recordpoging. “We zijn om 6 uur opgestegen in de Ardennen, in het dorpje Vencimont. Dat we konden opstijgen zo vroeg, op een moment dat het nog donker was, is ook niet evident. Ik ben een van de weinige ballonvaarders in ons land met de nodige licentie om ‘s nachts op te stijgen.”

Herfstkleuren

Via Duitsland vloog Ramses samen met een Franse vriend over Duitsland tot vlak voor Warschau in Polen. “We hadden ons vluchtplan op voorhand aan Belgocontrol moeten afgeven, zodat die alle luchtverkeersleiders op onze route konden op de hoogte brengen. Ook tijdens de vlucht hadden we de handen vol, want je moet de koers goed controleren en met alle luchtverkeerstorens communiceren. Maar we hebben echt wel kunnen genieten ook: we vlogen boven bosrijk gebied in Duitsland, en dat was met die herfstkleuren echt prachtig.”

Hartelijk ontvangen

Rond 18 uur ’s avonds moest het duo opnieuw landen. “Eens het donker wordt, mogen we daar niet meer vliegen. Maar het was toch net lang en ver genoeg om het afstands- en duurrecord te kunnen breken. De boer op wiens land we zijn geland, kwam ons vrolijk tegemoet. Toen hij hoorde dat het pas de derde keer was dat er in Europa een luchtballon verder dan 1.000 kilometer heeft gevlogen, ging hij meteen een fles wijn halen, die we samen hebben opgedronken.”