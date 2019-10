Zwevegem werkt aan kerkenplan Joyce Mesdag

29 oktober 2019

22u26 0 Zwevegem Zwevegem is bezig met de opmaak van een kerkenplan.

Dat blijkt uit een antwoord van schepen Eliane Spincemaille (CD&V) op een vraag van oppositieraadslid Brecht Demeire (Groen). Hij vroeg zich af in welke mate nagedacht wordt over eventuele herbestemmingen of nevenbestemmingen van de Zwevegemse kerken. “We zijn inderdaad aan het onderzoeken welke kerken, al dan niet in combinatie met erediensten, ook nog ingezet kunnen worden voor andere dienstverlening”, zegt Spincemaille. “Het wordt in elk geval een eenvoudige denkoefening, want veel van de kerken zijn ook beschermd erfgoed.”