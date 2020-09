Zwevegem vernieuwt infomagazine Joyce Mesdag

09 september 2020

16u23 0 Zwevegem De gemeente Zwevegem heeft het gemeentelijk infoblad ‘Infopunt’ vernieuwd.

“Het gemeentelijk informatieblad verschijnt in een kleiner en handiger formaat en heeft een nieuwe look en feel”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen). “We leggen inhoudelijk andere accenten en brengen de inwoner van Zwevegem meer aan het woord en in beeld. De Zwevegemnaar staat centraal. Infopunt Zwevegem informeert over nieuwigheden, actuele thema’s/dossiers/beleidsinfo, vertelt verhalen van en over de Zwevegemnaar en brengt alles op smaak met mooi fotomateriaal.”

Verder zijn er ook nieuwe rubrieken zoals Focus, Dossier, Ontmoet, Een kwestie van Tijd, In ’t kort, Tot uw dienst, Uit de Raad, Waar in Zwevegem… “Deze nemen de lezer mee in een mix van praktische informatie, actuele beleidsthema’s, het verleden van Zwevegem, de eigenheid van de gemeente en van z’n inwoners. Ik ben blij met het vernieuwd Infopunt. Het is de bedoeling hiermee de leesbaarheid en de aantrekkelijkheid van ons gemeentelijk infoblad te verhogen. Het resultaat mag er zijn.”

Het Infopunt Zwevegem verschijnt zes keer per jaar in Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs. De volgende edities verschijnen op 21 oktober en 16 december. Je kan het blad ook online lezen via www.zwevegem.be/infopunt. De inwoners hebben intussen allemaal het eerste nummer in de bus gekregen.