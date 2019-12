Zwevegem stelt meerjarenplan voor: fietszone in het centrum, nieuwe locatie voor Deeltijds Kunstonderwijs, én een klimaatfonds waar je geld kan doneren voor meer bos Joyce Mesdag

11 december 2019

19u02 0 Zwevegem De gemeente Zwevegem heeft haar plannen voor de komende zes jaar voorgesteld. Er komt een fietszone in het centrum van de gemeente, de Kortrijkstraat wordt éindelijk heraangelegd, er komt nieuwe infrastructuur voor het Deeltijds Kunstonderwijs, én er wordt een klimaatfonds opgestart waar ook jij je centen kan aan doneren. Investeren in een betere wereld, noemt burgemeester Doutreluingne het initiatief.

Zwevegem investeert de komende 6 jaar 50 miljoen euro. Het doet dat zonder de belastingen te verhogen, die blijven op 7,5 % qua aanvullende persoonsbelasting, en 1228 qua opcentiemen.

We zetten even de meest opmerkelijke projecten op een rijtje.

Zoals verwacht kon worden van de klimaatgemeente dat Zwevegem zelf beweert te zijn, wordt zwaar ingezet op klimaatmatregelen. Zo zet het jaarlijks 125.000 euro opzij om telkens voor CNG of elektriciteit te kiezen als een nieuwe dienstwagen aangekocht moet worden, gaat het de openbare verlichting ombouwen naar led tegen 2030, plaatst het waar mogelijk zonnepanelen, en streeft het nog steeds naar 80 hectare extra bos tegen 2030. Zwevegem stelt echter ook een klimaatfonds voor. Daarin stopt het zelf al 150.000 euro, en het hoopt vanuit de bevolking nog eens 150.000 euro in te zamelen aan ‘bijdrages’.

Met dat fonds wil Zwevegem voornamelijk extra bos realiseren. Met andere woorden: wie denkt, ‘ik wil daaraan bijdragen, aan méér bos in Zwevegem’, die kan centen doneren. Het is geen investering, je krijgt je geld niet meer terug. “Maar je investeert in een betere wereld”, zegt burgemeester Doutreluingne (Open Vld). “Geen idee hoeveel mensen daarvoor open zullen staan, maar ik kreeg wel al positieve reacties.”

Zwevegem Centrum krijgt een fietszone, een aaneenschakeling van fietsstraten, waar auto’s maximum 30 km per uur mogen rijden en fietsers niet mogen inhalen. “Er staat wel nog niet vast welke straten we allemaal in die fietszone zullen opnemen”, zegt schepen Marc Desloovere (sp.a). “Maar zelf denken we aan de Otegemstraat, van aan het Guldenspoorfietspad tot aan Zwevegem Statie, met eventueel nog de Sint-Amandstraat, de Sint-Niklaasstraat, de Ommegangstraat, de Albertstraat en de Bekaertstraat. Het is de bedoeling om daarover na een participatietraject knopen door t hakken. In elk geval willen we automobilisten die niet in ons centrum moeten zijn, weg te houden.”

Ook de Kortrijkstraat wordt aangepakt. Daarvoor wordt 2 miljoen euro voorzien. In het eerste deel vanaf de Kasteelstraat tot aan de Bekaertstraat staan riolerings- en wegeniswerken gepland. Er komt een volwaardig fietspad. In Otegem wordt onder meer de Scheldestraat aangepakt: daar komt een vrijliggend fietspad aan beide zijden van de weg. Ook de verbindingsweg tussen Moen en Sint-Denijs, de Verzetstraat, en de Stationstraat worden aangepakt.

De realisatie van het Lettenhofpark staat bovenaan de planning. Dat park/begraafplaats wordt afgewerkt tegen streefdatum 1 november 2021. Alle wettelijke vormen van begraven worden zal er mogelijk zijn. “Het wordt een voorbeeld van hoe een park en een begraafplaats samen kunnen gaan”, zegt Desloovere.

Tot slot wordt er ook werk gemaakt van een nieuwbouw waar alle 1000 leerlingen van het Deeltijds Kunstonderwijs terecht kunnen. “We gaan voor een nieuwe gemeenteschool waar het DKO zijn stek kan krijgen”, zegt Doutreluingne. “Welke school dat wordt, weten we niet, maar er zijn onderhandelingen bezig.”