Zwevegem stelt langverwacht klimaatplan voor: zeven autoluwe zondagen, maar één autocross meer en 80 hectare extra bos Joyce Mesdag

06 oktober 2019

15u04 0 Zwevegem Tussen april en oktober maandelijks een autoluwe zondag in Zwevegem, maar één autocross per jaar meer, en 80 hectare extra bos tegen 2030. Dat zijn drie blikvangers uit het klimaatplan dat het gemeentebestuur heeft voorgesteld.

Begin dit jaar al werden zo’n 20 voorstellen aangehaald om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarin stonden een aantal ingrijpende voorstellen. Zo zou er onder meer geen enkele autocross meer toegelaten worden op Zwevegems grondgebied en zou er elke twee weken een autoluwe zondag georganiseerd worden. Er stond evenwel nog niets vast, stelde burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld) toen. Het ‘burgerparticipatietraject’ zou moeten uitwijzen hoe die maatregelen door de inwoners zouden ontvangen worden.

Dit weekend vindt op de site Transfo de eerste editie van het Klimaatfestival plaats, een organisatie van de gemeente, Leiedal, Imog en provincie West-Vlaanderen. Het is eerste meerdaagse evenement in zijn soort in Vlaanderen. Een ideaal moment om het échte klimaatplan voor te stellen, oordeelde het bestuur. Doutreluingne somde zo’n 20 kernthema’s op, waarrond de komende jaren wordt gewerkt.

Extra bos

Tegen 2025 wil het bestuur 20 hectare extra bos op Zwevegems grondgebied. Tegen 2030 is het streefaantal 80 hectare. “We willen daar enerzijds zelf rechtstreeks voor instaan door grond te verwerven en daar bos aan te planten, anderzijds door privé-initiatieven te ondersteunen”, zegt Doutreluingne. Het is ook de bedoeling om samen te werken met Kortrijk, om samen Kooigembos en Grand Valbos uit te breiden, zodat zich één groene slinger vormt.

Fietsen

Het centrum van Zwevegem wordt een fietszone, naar analogie met voorbeeldstad Kortrijk. Er worden regelmatig bewegingscampagnes opgezet, en alle dienstverplaatsingen -zowel door de medewerkers van de gemeente als de leden van het schepencollege- worden zoveel mogelijk met de fiets uitgevoerd. “Zo zetten we extra in op de fietsvergoeding die wordt betaald en plannen we een extra fietsenstalling bij ons gemeentehuis.”

Zwerfvuil

In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wordt een belangrijke beslissing genomen; Zwevegem stapt - als een van de laatste gemeenten in de wijde regio - af van het onbeperkt dumpen op het containerpark. Bezoekers konden er voor 2 euro onbeperkt veel afval kwijt. Dat wordt afgeschaft vanaf september volgend jaar.

Autocross

Wat de autorally’s betreft: er wordt per jaar maar één autocross toegelaten op Zwevegems grondgebied. “Het zal alvast niet de Rally van Kortrijk zijn”, wist Doutreluingne al te zeggen.

Minder asfalt, meer groen

Daarnaast wordt nog ingezet op ontharding van de grond, met andere woorden: zo weinig mogelijk asfalteren. “Als we voetwegen heraanleggen, kiezen we bijvoorbeeld zoveel mogelijk voor waterdoorlatende ondergrond. En bij een verkavelingsvergunning leggen we de aanvrager op om zoveel moeilijk voor ontharding te kiezen binnen zijn project.” ‘Extensieve’ tuin- en groenaanleg wordt gestimuleerd. “Met informatiemomenten, workshops, en eventueel zelfs individuele begeleiding door onze diensten. Zelf geven we het goeie voorbeeld door bermen maar eenmaal meer te maaien, in plaats van de huidige twee keer, enzovoort”, aldus de burgemeester.

“De belastingen zullen in elk geval niet verhoogd worden om de ambitieuze klimaatplannen te realiseren, maar er wordt wél zeker en vast geld vrijgemaakt om dat te kúnnen doen. Binnen vijf jaar wordt geëvalueerd”, belooft Doutreluingne.