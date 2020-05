Zwevegem stelt coronaherstelplan voor: premie voor kwetsbare gezinnen, horecabon en uit eten op Transfosite Joyce Mesdag

25 mei 2020

20u20 13 Zwevegem Zwevegem maakt 550.000 euro vrij voor een herstelplan tijdens en na deze coronacrisis. De helft daarvan gaat naar de ondersteuning van kwetsbare gezinnen, de andere helft naar steun voor de lokale economie en verenigingen en naar een ‘zomerplan’. We lijsten de belangrijkste punten even voor je op.

De grote lijnen van dit herstelplan werden uitgezet door een werkgroep waarin van alle partijen in de gemeenteraad minstens één iemand vertegenwoordigd was. “Dit herstelplan wordt dus breed gedragen, daar mogen we fier op zijn”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “De ondersteuning in dit plan moest in eerste instantie gaan naar inwoners die dit het meest nodig hebben, of de zwakste schouders hebben. Vandaar dat we niet voor maatregelen opteren zoals een ‘algemene crisisbon’ voor de ganse bevolking, zonder onderscheid.”

Drie doelgroepen

Er werden drie doelgroepen bepaald die baat zullen hebben bij het herstelplan: kwetsbare gezinnen, lokale ondernemers en de verenigingen. Elk van die groepen krijgt een contactpersoon binnen de gemeentediensten die hen zal begeleiden. “We maken 50.000 euro vrij voor bestaande initiatieven tegen armoede, zoals de voedselbank, de Pamperbank, Ons Boetiekske, huiswerkbegeleiding bij kwetsbare gezinnen en het sociaal restaurant ”, zegt schepen Marc Claeys (sp.a).

“Verder maken we ook 170.000 euro vrij voor individuele financiële steun aan zij die het nodig hebben”, zegt Claeys. “Alleenstaanden die door corona hun budget met 30 procent zien dalen, komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie van 200 euro en gezinnen voor een subsidie vanaf 300 euro, met 50 euro erbovenop per extra gezinslid. Gezinnen die problemen hebben om hun huur of woonlening af te betalen, komen in aanmerking voor 150 euro steun per maand, vanaf maart tot het einde van de coronamaatregelen.” Verder wordt ook een tussenkomst voorzien voor psychologische ondersteuning en de energierekening voor die doelgroepen.

Kost coronamaatregelen

Handelaars die investeringen moeten doen om de veiligheid voor hun klanten te kunnen garanderen, krijgen 75 procent van de kosten terug, met een maximum van 200 euro. “Het zijn de handelaars en horecabazen die recht hebben op een hinderpremie of compensatiepremie voor de hogere overheid die daarvoor in aanmerking komen”, zegt schepen Raf Deprez (CD&V). “Daarnaast roepen we ook de horecabon in het leven: burgers die een bon kopen voor een horecazaak ter waarde van 20 euro, krijgen daar een bon voor van 24 euro. Op die manier steunen we zowel de burgers, als de horecazaken.” Verder wordt een webshopplatform uitgebouwd voor lokale handelaars, met een city app en digitale cadeaubonnen, en wordt het innen van enkele belastingen uitgesteld.

Geen huur

De belangrijkste maatregelen ten voordele van de verenigingen? “Huurgelden van infrastructuur van de gemeente worden niet aangerekend voor alle activiteiten, tot het einde van het kalenderjaar”, zegt Doutreluingne. “Verder komen we tussen in annulatiekosten die niet gerecupereerd of vermeden kunnen worden, rond evenementen, kampen, stages, enz. En alle verenigingen krijgen ook een toelage op basis van hun werking en hun ledenaantal.”

Leuke zomer

Tot slot werd ook een aantal acties voorzien om de inwoners van Zwevegem een leuke zomer te bezorgen. “De Otegemstraat maken we verkeersvrij tijdens het weekend, van 1 juli tot 15 september”, zegt Doutreluingne. “Op die manier kan er een ‘braderiegevoel’ gecreëerd worden, waarbij winkels en horecazaken het openbaar domein kunnen innemen. Er komen livestream optredens. Zwevegem moet een aantrekkelijk vakantiealternatief vormen. We krikken het aantal openbare barbecueplaatsen of picknickplaatsen op, bekijken de mogelijkheid om camperplaatsen te voorzien, gaan voor een nieuwe editie van Zomerdorp, zoeken naar een aangepaste invulling van Ommegang en kermis Zwevegem en deelgemeenten en het stimuleren pop-ups.”

Transfo

Een opvallende maatregel nog: Transfo wordt ingericht als restaurant en gratis ter beschikking gesteld van de restaurants in Zwevegem die wat ‘krapper behuisd’ zijn, en die hier met een groter aantal couverts hun omzet goed zouden kunnen maken.